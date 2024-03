Nouveau contenu pour le Pass d’Extension de Persona 3 Reload

Partager Facebook

Dès aujourd’hui, tous les joueurs du RPG à succès d’ATLUS Persona 3 Reload peuvent agrémenter leur bibliothèque de musiques en jeu avec deux nouveaux ensembles pour Persona 3 Reload : pass d’extension.

L’ensemble musique Persona 5 Royal (Extra) et l’ensemble musique Persona 4 Golden (Extra) ajoutent un grand nombre de morceaux plébiscités par les fans et tirés de Persona 5 Royal ainsi que de Persona 4 Golden à la liste des titres à écouter en explorant et en combattant dans les donjons.

L’ensemble musique Persona 5 Royal (Extra) comprend : Life Will Change, Beneath the Mask, Kichijoji 199X, Gentle Madman, I Believe, Keeper of Lust, Blooming Villain et Victory (jouée sur l’écran de résultat du combat).

L’ensemble musique Persona 4 Golden (Extra) comprend : Backside of the TV, Game, Junes Theme, Heaven, Long Way, Revelations: Mitsuo, The Almighty, Results (jouée sur l’écran de résultat du combat).

La première sortie de contenu proposant les ensembles de musiques est maintenant disponible pour les joueurs de Persona 3 Reload : pass d’extension sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC sous Windows 11, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4. Plus tard dans l’année, le pass d’extension accueillera également l’ensemble musique & costumes de velours (sortie en mai 2024) et un DLC d’épilogue majeur, l’Épisode Aigis -The Answer- (sortie en septembre 2024).

Le pass d’extension sera disponible gratuitement jusqu’au 31 janvier 2025 pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate via les avantages Game Pass Ultimate. Le pass d’extension peut aussi être acheté dès aujourd’hui dans les boutiques en ligne pour 34,99€.