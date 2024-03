Nouveau trailer pour la sortie de The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Accompagnez le spriggan Van Arkride dans une affaire qui bouleversera le destin de la République de Calvard… mais aussi le sien. Les forces de la mystérieuse organisation connue sous le nom d’Almata vont-elles semer le chaos dans la nation ? Ou Van et ses alliés auront-ils la force nécessaire pour les arrêter ?

Au croisement de la loi et du chaos émerge l’aube de l’aventure dans The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, prévu pour le 5 juillet 2024 sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC !