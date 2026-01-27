Nouveaux personnages, nouvelles béboules un mode inédit la Regal Update est disponible

Partager Facebook

La première mise à jour majeure de BALL x PIT, nommée Regal Update, ajoute une ribamboule de nouveaux contenus pour le roguelite millionnaire de Kenny Sun et ses amis. Nouveaux personnages, nouvelles béboules et un tout nouveau mode de jeu – largement demandé par la communauté – sont notamment au programme.

Vous pouvez désormais incarner la Fauconnière, un nouveau personnage qui tire deux béboules lancées par deux oiseaux situés de part et d’autre de l’écran, offrant une large portée à ses attaques. Le Carouser est un trublion royal qui peut modifier la trajectoire de ses béboules avec son champ gravitationnel personnel, déviant les tirs de leur trajectoire habituelle.

Parmi les huit nouveaux types de béboules figurent les Feux d’Artifice, qui éclatent en motifs lumineux imprévisibles, infligeant des dommages dans toutes les directions. La Stone Ball frappe puissamment à l’impact, mais s’effrite lentement à mesure qu’elle rebondit tandis que le Glissement de Terrain déclenche une vague de débris en cascade devant le premier point d’impact. Ces résidus infligent des dégâts pendant quelques secondes aux ennemis environnants.

Le mode Endless faisait partie des nouveautés les plus demandées par les fans de BALL x PIT. Débloqué une fois le jeu terminé, il permet de refaire chaque niveau sans limite, la seule condition étant votre état de santé. Une fois le boss vaincu, vous pouvez choisir de poursuivre l’aventure tandis que le rythme s’accélère encore. Tout simplement démoniaque.

Tout cela et BIEN PLUS encore vous attend dans la Regal Update, disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2.