Witchfire : un FPS rogue-lite dans un univers dark fantasy annoncé

Le studio polonais The Astronauts annonce un accès anticipé pour Witchfire en exclusivité sur PC via l’Epic Games Store.

Dans Witchfire, une guerre meurtrière fait rage entre les puissantes sorcières et l’Église. Dans cette réalité alternative, ces dernières sont bien réelles et très dangereuses, mais le chasseur de sorcières l’est tout autant. Armés par les sorciers du Vatican, les joueurs manient une panoplie impie d’armes à feu et de magie interdite pour trouver l’infâme sorcière de la mer Noire, détruire l’armée fantôme qui la protège et récupérer un mystérieux artefact qui pourrait enfin renverser le cours de la bataille.

Adrian Chmielarz, cofondateur de The Astronauts, a déclaré :

Les dernières bandes-annonces étaient très axées sur le combat et je pense qu’elles ont donné la mauvaise impression que Witchfire était un festival d’action non-stop. Ce n’est pas le cas. Bien sûr, certains combats seront incroyablement intenses, mais il y aura aussi des périodes d’exploration tranquille, de planification, de réflexion. À cet égard, le jeu se rapproche davantage d’un Souls que de Doom, par exemple. C’est pourquoi le début de cette nouvelle bande-annonce est un peu plus lent. Il se peut que nous ralentissions encore plus lorsque le moment sera venu de présenter la bande-annonce de lancement (…) Même si Witchfire est avant tout un jeu de tir, nous investissons beaucoup dans son univers et son histoire. Je pense que cela améliore l’expérience, même pour les personnes qui prétendent ne pas s’intéresser du tout aux histoires des jeux.

L’accès anticipé de la version PC de Witchfire sera disponible sur l’Epic Games Store à partir du 20 septembre prochain.