Samsung présente la gamme Galaxy Tab S9

Samsung vient de présenter sa nouvelle gamme Galaxy Tab S9 aujourd’hui lors du Galaxy Unpacked 2023 à Séoul. Celle-ci comprend trois modèles: la Galaxy Tab S9, la S9+ et la S9 Ultra qui séduisent par leur écran impressionnant et leurs performances accrues. Des applications optimisées offrent de nouvelles possibilités pour le dessin créatif ou la retouche d’images.

Samsung vient de présenter sa nouvelle gamme Galaxy Tab S9 aujourd’hui lors du Galaxy Unpacked 2023 à Séoul, la capitale sud-coréenne. Ainsi, les trois dernières tablettes S9, S9+ et S9 Ultra ont été dévoilées au monde entier. Leur écran et leur processeur ont été encore optimisés par rapport à la génération précédente, ce qui en fait d’excellents outils de divertissement et de mise en pratique d’idées créatives. Le trio et leur S Pen fourni sont les premiers de la gamme Galaxy Tab S à avoir obtenu la certification IP68¹.



«Actuellement, il n’existe aucun autre appareil comme ceux de la gamme Galaxy Tab S9 sur le marché. Il s’agit des premières tablettes de ce type qui offre aux utilisatrices et utilisateurs toutes leurs fonctions préférées dans un seul pack premium complet, que ce soit pour le divertissement ou le travail, déclare Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. Galaxy Tab S9 permet de donner vie aux grandes idées en toute simplicité.»



Le meilleur du divertissement

Sur les trois nouveaux modèles de la gamme, l’affichage Dynamic AMOLED 2X fournit, grâce au processeur Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy de Qualcomm, une qualité d’image exceptionnelle et donc le meilleur du divertissement.² Que ce soit en jouant ou en regardant des vidéos, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces³ de la Galaxy Tab S9 Ultra garantit une plongée captivante. Par ailleurs, la technologie vidéo HDR10+ utilisée par la gamme assure un large éventail de couleurs et de luminosité. Le taux de rafraîchissement dynamique se calibre automatiquement entre 60 et 120 Hz et combine ainsi un temps de réaction rapide avec une autonomie maximale de la batterie. De plus, Eye Comfort réduit la fatigue oculaire par une diminution de la lumière bleue de plus de 70%⁴. Grâce au rapport d’aspect 16:10, les films apparaissent dans un format optimal.



Des quadruples haut-parleurs 20% plus grands⁵ avec système AKG et solution immersive Dolby Atmos diffusent un son qui remplit l’espace. Afin de se divertir même en plein air, les tablettes Galaxy Tab S9 intègrent désormais la technologie innovante Vision Booster. Cette dernière analyse les conditions extérieures et adapte la luminosité de l’écran en conséquence. Avec le Smart Book Cover⁶ qui se tient tout seul, il est possible de mettre l’appareil en mode portrait ou paysage, tout en gardant les mains libres.



Enfin, la gamme Galaxy Tab S9 est la plus résistante à la chaleur de tous les temps grâce à une chambre de refroidissement par vapeur interne, spécialement conçue pour répondre aux exigences élevées des fans de tablette. La nouvelle évacuation thermique bidirectionnelle permet de meilleures performances sur une période d’utilisation plus longue.



Le Galaxy S Pen au service des idées

Chaque tablette de la gamme Galaxy Tab S9 est livrée avec le Galaxy S Pen. L’ensemble est certifié IP68 et donc résistant à l’eau et à la poussière. Le stylet fonctionne maintenant dans les barres de recherche, les navigateurs et les app stores. Sa nouvelle fonction de charge bidirectionnelle garantit qu’il se recharge, quel que soit le sens dans lequel il est placé sur son support. Les utilisatrices et utilisateurs qui souhaitent profiter d’une expérience encore plus riche ont également le choix de passer au S Pen Creator Edition⁷. Ce dernier est fabriqué dans un matériau texturé qui tient agréablement dans la main et offre un angle d’inclinaison plus important, ce qui rend la création plus intuitive.



Grâce à Multi Window⁸, l’écran des produits Galaxy Tab S9 se partagent clairement et facilement entre trois applications maximum. Ainsi, les utilisatrices et utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans un navigateur, regarder des images et esquisser leurs idées dans Samsung Notes, le tout simultanément sur un seul écran. L’affichage pop-up permet en outre d’afficher des applications sous forme de fenêtres flottantes, tout en conservant l’intégralité de l’écran d’accueil visible.



En voyage ou en déplacement professionnel, le clavier Book Cover⁹ et le mode DeX¹⁰ allient le confort d’un PC avec la mobilité d’une tablette. L’angle d’inclinaison réglable et le rétroéclairage du clavier Book Cover donnent l’impression de travailler sur un PC léger, tandis que le mode DeX dispose d’un curseur facile à suivre ainsi que d’une option de redimensionnement et de positionnement flexibles de la fenêtre. Par ailleurs, Second Screen¹¹ ouvre la possibilité de refléter l’écran de son PC sur sa tablette ou de l’étendre à celle-ci. Il est désormais possible de collaborer plus facilement et de gagner en productivité pendant un appel Google Meet en accédant au même écran et en travaillant sur le même document Samsung Notes simultanément.



Grâce à des applications optimisées, les possibilités de portfolios créatifs sont nombreuses. L’application GoodNotes¹², particulièrement appréciée, offre pour la première fois une toute nouvelle expérience de prise de notes sur Android et sera exclusivement disponible pour les utilisatrices et utilisateurs de tablettes Galaxy. En outre, les notes créées dans GoodNotes peuvent être facilement partagées et modifiées simultanément sur toutes les plates-formes.



Le package premium complet

La gamme Galaxy Tab S9 s’intègre parfaitement dans l’écosystème Galaxy. L’utilisation d’outils créatifs est un jeu d’enfant lorsque ses modèles sont connectés à d’autres appareils Galaxy. Grâce à Multi Control¹³, il est possible de copier, coller ou faire glisser du texte et des images directement d’une tablette vers un smartphone ou vice-versa, en toute fluidité. De plus, les utilisatrices et utilisateurs peuvent prendre le contrôle leur smartphone via le pavé tactile Galaxy Tab S9.



Galaxy Tab S9 reprend les caractéristiques esthétiques des smartphones phares de la gamme Galaxy S, comme la présentation remarquable de l’appareil photo. Avec une épaisseur de seulement 5,5 mm (pour S9 Ultra), elle est aussi légère et mince que robuste. Grâce à son boîtier renforcé en aluminium Armor, elle est parfaitement protégée contre les chocs et les rayures. Ses produits sont également opérationnels dans des environnements difficiles et sont capables de tenir une longue journée à l’extérieur. Avec le nouveau Outdoor Cover¹⁴, les utilisatrices et utilisateurs peuvent se lancer dans l’aventure sans souci.



Par rapport aux générations précédentes, la gamme Galaxy Tab S9 dispose d’un plus grand nombre de matériaux recyclés¹⁵, tant en ce qui concerne ses composants internes qu’externes¹⁶. De plus, elle est livrée dans une boîte d’emballage redessinée¹⁷, composée à 100% de papier recyclé.



Disponibilité et prix

La gamme Galaxy Tab S9 est disponible dès maintenant à la commande.



La Galaxy Tab S9 existe en coloris Beige ou Graphite; la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra sont présentes en Graphite¹⁸. La gamme propose trois tailles: 14,6 pouces pour la Galaxy Tab S9 Ultra, 12,4 pouces pour la S9+ et 11 pouces pour la S9.¹⁹



La Galaxy Tab S9 est au prix de CHF 829.– (PVC), la Galaxy Tab S9+ au prix de CHF 1’029.– (PVC) et la Galaxy Tab S9 Ultra au prix de CHF 1’229.– (PVC).



L’expérience premium offerte par la gamme est prolongée et protégée par quatre générations de mises à niveau de l’interface One UI et du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.