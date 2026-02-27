Samsung présente la série Galaxy Buds4 : son hi-fi exceptionnel et confort amélioré

Partager Facebook

Samsung a dévoilé aujourd’hui les nouveaux Galaxy Buds4 Pro et Galaxy Buds4. Conçue pour offrir une qualité sonore aussi impressionnante qu’un confort optimal, cette série allie performances audios exceptionnelles et conception sophistiquée, assistée par ordinateur. Pour la première fois, les Galaxy Buds4 Pro sont équipés d’un woofer plus large pour produire des basses plus puissantes, d’un égaliseur adaptatif pour optimiser intelligemment le son, ainsi que d’une réduction active du bruit améliorée. La série Galaxy Buds4 incarne la conception novatrice de Samsung en matière d’audio : design repensé et ingénieux, commandes mains libres intuitives et IA intégrée facilitant le quotidien.

« Nos clientes et clients recherchent toujours plus de qualité sonore adaptée à leurs besoins, quel que soit l’environnement, pour les accompagner à chaque instant du quotidien. », déclare Fabrizio Camardella, Director Mobile chez Samsung Suisse. « Fort de ses nombreuses années d’innovation technologique, Samsung offre une expérience audio haute fidélité sans compromis et présente désormais la série Galaxy Buds4, laquelle offre un son exceptionnel sur l’ensemble du spectre, ainsi que certaines fonctions de personnalisation améliorées pour s’adapter à différents styles de vie. »

Une conception assistée par ordinateur pour plus de stabilité et de confort

La série Buds4 se distingue par son design ultrafin et ergonomique aux oreillettes plus petites et mieux ajustées, fruits d’une conception assistée par ordinateur s’appuyant sur plus de cent millions de données auriculaires collectées à l’échelle mondiale, ainsi que plus de 10’000 simulations. La nouvelle tige stabilisée est dotée d’une zone de contrôle par pincement gravée permettant de trouver et d’ajuster facilement les réglages. De même, le boîtier de charge transparent de type clamshell rend le rangement et la recharge plus intuitifs et pratiques. Enfin, le design emblématique Blade offre une expérience audio nomade élégante et haut de gamme.

Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro proposent différents concepts de design pour s’adapter à différents besoins. La conception Canal Fit des Galaxy Buds4 allie qualité sonore optimale et fonctionnalité maximale, leur conception ouverte innovante assurant une écoute confortable et conviviale. Les utilisatrices et utilisateurs ont le choix entre plusieurs variantes de coloris. Les Galaxy Buds4 Pro et Buds4 sont disponibles en blanc et en noir et présentent une finition mate élégante. Les Buds4 Pro coloris or rose sont également disponibles en exclusivité en ligne.

Un son hi-fi exceptionnel, fruit d’innovations matérielles

Les Buds4 Pro sont équipés d’un nouveau woofer plus large au design innovant. Celui-ci tire pleinement parti de l’espace disponible en maximisant la zone de vibration et en minimisant le bord du haut-parleur, ce qui augmente la surface effective de celui-ci de près de 20 %. Associées au tweeter, ces fonctions garantissent un son naturel et immersif, aux basses claires et aux aigus riches, compatible avec l’audio 24 bits/96 kHz.

Égaliseur adaptatif (EQ) amélioré et réduction active du bruit (ANC) pour un son d’exception

Outre ses innovations matérielles, la série Buds4 bénéficie de mises à jour logicielles optimisant le son et l’adaptant à l’environnement de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. La réduction active du bruit (ANC) améliorée peut filtrer tous les environnements sonores, du bruit intense de la circulation aux bruits de fond quotidiens, et garantir ainsi une qualité audio remarquable. Dans le bus, le train ou l’avion, cette nouvelle technologie de réduction active du bruit atténue les basses fréquences des moteurs et de la circulation, tout en garantissant un son clair et équilibré.

L’ANC et l’égalisation adaptatives permettent une immersion totale dans l’univers sonore et minimisent les fuites en analysant les conditions d’utilisation des écouteurs et la forme individuelle des oreilles des utilisatrices et utilisateurs. Outre l’ajustement dynamique de la fréquence, cette fonction applique en temps réel des algorithmes optimaux pour réduire le bruit.

Grâce à sa technologie d’appel ultra-large bande, le système Super Clear Call garantit une conversation d’une clarté exceptionnelle. Qu’ils encouragent leur équipe lors d’un match de football, dînent dans un restaurant animé ou jouent avec leurs enfants au parc, la voix des utilisatrices et utilisateurs reste claire et nette, comme s’ils discutaient face à face avec leur interlocuteur.

Une immersion enrichissante dans l’écosystème Galaxy

La série Buds4 offre aux utilisatrices et utilisateurs Galaxy encore plus de possibilités d’intégration pour leur permettre de profiter pleinement de l’écosystème Galaxy et de leurs appareils. Les agents IA comme Bixby, Gemini et bien d’autres sont facilement activables via commande vocale et fonction mains libres, de sorte que les utilisatrices et utilisateurs restent en contact avec leur entourage tout en conservant le contrôle de leur écoute. Grâce à cette intégration, les Buds4 Pro permettent d’accéder aux fonctions IA sans avoir à manipuler le smartphone.

Les utilisatrices et utilisateurs de l’écosystème Galaxy bénéficient en outre d’une configuration simple des Buds. Les utilisatrices et utilisateurs d’appareils Galaxy peuvent facilement connecter leurs Buds à leur smartphone ou leur tablette en ouvrant la station de recharge, sans avoir à installer l’application Galaxy Wearable. Pour profiter d’une qualité sonore optimale, le menu contextuel des Buds ou le menu d’accès rapide permettent de contrôler et de régler facilement le volume ou l’égaliseur.

Les Buds4 Pro sont également contrôlables via la fonction Head Gesture. Pour gérer les appels ou interagir avec Bixby, cette nouvelle fonction permet aux utilisatrices et utilisateurs d’effectuer leurs tâches confortablement, les mains libres. Associées aux commandes vocales, ces commandes mains libres permettent aux utilisatrices et utilisateurs d’organiser leur journée sans distraction et de vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute fluidité et sans interruption.

Disponibilité et prix

La série Galaxy Buds4 est disponible en précommande dès aujourd’hui. Son lancement officiel est prévu pour le 11 mars. Les Galaxy Buds4 Pro sont disponibles à partir de CHF 219 (prix de vente conseillé), les Galaxy Buds4 à partir de CHF 159 (prix de vente conseillé).