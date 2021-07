Observer: System Redux repousse de quelques jours sa sortie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Koch Media et Bloober Team ont le regret d’annoncer que leur thriller cyberpunk, Observer: System Redux, est repoussé de quelques jours et sortira finalement le 23 juillet 2021 sur PC, PlayStation 5│4 et Xbox. L’édition physique comprendra un mini artbook ainsi que la bande originale du jeu.

Observer: System Redux est une vision définitive du jeu d’origine, retravaillé et amélioré pour la nouvelle génération de consoles.

En l’an 2084, le futur est devenu beaucoup plus sombre que n’importe qui n’aurait pu l’imaginer. Dans un premier temps est apparu le Nanophage, une épidémie numérique qui a tué des milliers de personnes ayant choisi d’améliorer leur esprit et leur corps. Par la suite, vint la Guerre qui fractura l’Ouest et l’Est, permettant ainsi aux corporations de prendre le pouvoir et de bâtir leurs propres empires corrompus.

Vous n’êtes qu’un instrument d’oppression à leur yeux. Craint et méprisé, vous hackez les recoins les plus sombres de l’esprit de vos suspects. Ainsi, vous vous introduisez dans leurs rêves, exposez leurs peurs afin de soutirer des informations précieuses pour le bien de votre enquête. Vous êtes l’Observer !

System Redux :

Les Observers vétérans pourront plonger plus profondément dans cette réalité dystopique grâce à trois nouvelles affaires à résoudre. « Signal errant », « Son affreuse symétrie » et « C’est de famille » rendent l’histoire du jeu encore plus profonde tout en explorant des thèmes qui suscitent la réflexion à propos d’un futur plus proche que l’on pourrait croire.

En plus de cela, System Redux propose un gameplay optimisé avec de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux secrets à découvrir, une discrétion repensée, des neuro-interrogatoires supplémentaires et d’autres améliorations réalisées grâce à la communauté d’Observer.

Les novices pourront découvrir l’une des meilleures histoires cyberpunk dans toute la splendeur de sa nouvelle version : une résolution 4K, des textures améliorées, de nouvelles animations, de nouveaux modèles et effets, le tout sublimé par le Ray Tracing et une luminosité HDR à couper le souffle.

An 2084 / Devenez un Observer / Mangez leurs rêves :

Réalités virtuelles, drogues qui altèrent l’esprit, implants neuronaux… Plongez au cœur d’un monde où la vie est bon marché et où l’espoir est rare. Vous incarnez Daniel Lazarski, un enquêteur d’élite du futur incarné par Rutger Hauer, icône cyberpunk. A l’aide d’un dispositif nommé le Mange-rêve, piratez l’esprit des personnes pour extraire des indices et des preuves afin de résoudre votre enquête.