Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président, qui coule une retraite heureuse à la campagne, de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait. Et leurs compagnes respectives vont bientôt se mettre de la partie.

Cette comédie politique jubilatoire est emportée par Jean Dujardin qui incarne Nicolas Sarkozy et Gregory Gadebois qui joue le rôle de François Hollande. Le duo d’acteurs se joue de leur modèles avec talent. Plein de réparties mordantes, le film offre une réflexion intéressante sur le pouvoir. Une satire divertissante, réjouissante et irrésistible à découvrir dans les salles !









« Présidents »

Un film de Anne Fontaine

Avec Jean Dujardin, Gregory Gadebois

Distributeur : Universal Pictures

Durée : 100 min.

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : 30 juin 2021