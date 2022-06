OPPO présente Reno8 Lite 5G

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec le Reno8 Lite 5G, OPPO lance un smartphone 5G performant avec des fonctionnalités de prise de photo de portrait professionnelle. Equipé d’une plate-forme mobile 5G Qualcomm® Snapdragon™ 695, le Reno8 Lite 5G possède des fonctions d’affichage «Bokeh Flare Portrait» et «Selfie HDR». Et les premières «Dual Orbit Lights» du marché dont il est pourvu en font un must have. Le design OPPO Glow confère au Reno8 Lite 5G un look ravissant et unique. En Suisse, l’OPPO Reno8 Lite est disponible dès maintenant pour CHF 379.– (PVC) dans les couleurs «Cosmic Black» et «Rainbow Spectrum». oppo.com

Prise de photos de portraits professionnelle dans des styles variés

Le Reno8 Lite 5G dispose d’un appareil photo principal haute résolution 64 MP, d’un objectif macro 2 MP, d’un capteur de profondeur 2 MP, d’une caméra frontale 16 MP et d’une série de fonctions d’imagerie impressionnantes comme Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, des palettes IA, AI Color Portrait ou Portrait Retouching.

Bokeh Flare Portrait permet de prendre des photos de portraits avec effet bokeh intense, à l’instar d’un appareil photo numérique reflex (DSLR) haut de gamme. L’algorithme différencie automatiquement le sujet humain de l’arrière-plan en augmentant la luminosité du sujet, tout en floutant automatiquement l’arrière-plan et en renforçant l’effet bokeh. La fonction retouche également les cheveux humains et les détails des chemises au pixel près et leur confère un aspect particulièrement net sur des arrière-plans simples.

permet de prendre des photos de portraits avec effet bokeh intense, à l’instar d’un appareil photo numérique reflex (DSLR) haut de gamme. L’algorithme différencie automatiquement le sujet humain de l’arrière-plan en augmentant la luminosité du sujet, tout en floutant automatiquement l’arrière-plan et en renforçant l’effet bokeh. La fonction retouche également les cheveux humains et les détails des chemises au pixel près et leur confère un aspect particulièrement net sur des arrière-plans simples. Selfie HDR prend des selfies nets, même dans des environnements faiblement éclairés ou à contre-jour. La caméra frontale détecte automatiquement le contre-jour et utilise un algorithme pour supprimer la lumière vive lorsqu’un visage éclairé ou un contre-jour est détecté. Cela permet de photographier le sujet et l’arrière-plan avec de beaux détails.

Design multi-dimensionnel pour chaque ambiance

Le Reno8 Lite 5G se présente dans un nouveau design rétro ultra-fin et léger d’environ 173 g avec une épaisseur d’environ 7,55 mm pour le modèle «Rainbow Spectrum» et d’environ 7,49 mm pour le modèle «Cosmic Black». Il dispose d’un bord 2.5D à angle droit très tendance à l’avant et à l’arrière. Le cadre ultra-fin en forme de C confère au Reno8 Lite 5G un look particulièrement élégant.

La texture à trois couches et un processus de revêtement à deux couches confèrent au verso une surface mate avec une finition brillante. La texture à trois couches est composée de gravillons internes, d’une couche intermédiaire en grains SG et de grains externes brillants et mats. Le Reno8 Lite 5G est le premier smartphone à utiliser cette combinaison spéciale de textures mates et brillantes. Cette combinaison remplace le matériau de base superflu que l’on retrouve autour du module de caméra sur d’autres smartphones.

La couleur Rainbow Spectrum utilise une technique de revêtement à deux couches comprenant un revêtement supérieur, avec un dégradé composé de rouge, de jaune et de vert, ainsi qu’une couche de base avec un revêtement réfléchissant en indium. Ensemble, ces couches créent un effet de scintillement et de mouvement avec le dégradé de six couleurs qui s’étend sur tout le dos du smartphone.

Pour la première fois, le Reno8 Lite 5G intègre des «Dual Orbit Lights» d’OPPO derrière les deux appareils photos principaux en toute discrétion. Une fois activées, les Dual Orbit Lights s’allument ou clignotent en bleu électrique, bleu clair, bleu cyan ou bleu pastel, selon la situation: lors de la mise en marche du téléphone, de la recharge, de la réception d’un appel entrant ou d’une notification non lue et du lancement d’un jeu.

A l’avant du smartphone, un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz garantit une expérience visuelle fluide. En outre, l’écran est certifié pour Netflix HD et Amazon Prime Video HD: cela signifie qu’il permet de lire des contenus vidéo de haute qualité.

Des performances 5G puissantes pour toutes les occasions

Le Reno8 Lite 5G est l’un des premiers smartphones à être alimenté par la plate-forme mobile 5G Qualcomm® Snapdragon™ 695, basée sur un processus de 6 nm. Equipé d’une batterie de plus de 4500 mAh et de la technologie de recharge rapide 33 W SuperVOOC d’OPPO, le smartphone peut être rechargé à 100% en 63 minutes. Avec seulement cinq minutes de charge, vous pouvez téléphoner pendant trois heures.

Par défaut, le Reno8 Lite 5G dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de ROM. La technologie d’expansion de la RAM d’OPPO permet de compléter les 8 Go de RAM d’origine du smartphone en attribuant temporairement une ROM massive de 5 Go; cela permet d’exécuter simultanément plusieurs applications gourmandes en mémoire avec moins de ralentissement.

Une expérience globale plus fluide avec ColorOS 12

Le Reno8 Lite 5G est l’un des premiers smartphones à avoir obtenu la meilleure note A à la certification TÜV SÜD 36-Month Fluency. Cette certification est effectuée par TÜV SÜD pour évaluer le fonctionnement durable d’appareils électroniques après deux ou trois ans d’utilisation.

Le Reno8 Lite 5G est l’un des premiers smartphones à être préinstallé avec ColorOS 12. En outre, le système d’exploitation est certifié en matière de protection des données et de sécurité par des tiers comme ISO et ePrivacy. Grâce à la fonction «Anti-Peeping», le smartphone masque les notifications détaillées lorsqu’il détecte qu’une autre personne regarde l’écran. Avec Air Gestures, les utilisateurs peuvent répondre à des appels, mettre en sourdine ou feuilleter des pages en balayant l’air de la main. Des fonctions telles que AI System Booster, Quick Startup, Game Focus Mode et AI Frame Rate Stabilizer garantissent aux utilisateurs une expérience de divertissement fluide et intense.

Prix et disponibilité

Le Reno8 Lite 5G d’OPPO est disponible dès maintenant sur le marché suisse dans les couleurs «Cosmic Black» et «Rainbow Spectrum» au prix de CHF 379.– (PVC).