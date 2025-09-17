Overwatch 2 x Voleurs fantômes, un crossover qui fait sensation

Partager Facebook

Du 16 au 29 septembre, les rebelles masqués de Persona 5, apporteront leur style unique et leur énergie au cœur du chaos héroïque d’Overwatch. Que vous soyez là pour les nouveaux modèles de personnages audacieux ou pour profiter de l’ambiance néon, cette collaboration est l’occasion rêvée de vous battre pour l’avenir avec style.

Les Voleurs fantômes s’invitent à la fête avec un seul objectif : infiltrer Overwatch et reprendre le combat pour votre avenir. Attendez-vous à des skins audacieux, une interface utilisateur élégante et des surprises dans le jeu qui récompensent la curiosité et le flair. Des secrets cachés dans les cartes aux effets visuels spectaculaires, le crossover Overwatch 2 x Voleurs fantômes invite les joueurs à rejoindre l’équipe et à laisser leur empreinte.

Les combinaisons héros/modèles comprennent :

Mercy en Panther

Wuyang en Joker

Vital en Fox

D.Va en Queen

Genji en Skull

Chaque modèle canalise l’essence de son homologue Voleur fantôme, alliant le gameplay dynamique d’Overwatch à un style et une attitude masqués.