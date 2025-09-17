Overwatch 2 x Voleurs fantômes, un crossover qui fait sensation

cedric 17 septembre 2025 Games, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Du 16 au 29 septembre, les rebelles masqués de Persona 5, apporteront leur style unique et leur énergie au cœur du chaos héroïque d’Overwatch. Que vous soyez là pour les nouveaux modèles de personnages audacieux ou pour profiter de l’ambiance néon, cette collaboration est l’occasion rêvée de vous battre pour l’avenir avec style. 

Les Voleurs fantômes s’invitent à la fête avec un seul objectif : infiltrer Overwatch et reprendre le combat pour votre avenir. Attendez-vous à des skins audacieux, une interface utilisateur élégante et des surprises dans le jeu qui récompensent la curiosité et le flair. Des secrets cachés dans les cartes aux effets visuels spectaculaires, le crossover Overwatch 2 x Voleurs fantômes invite les joueurs à rejoindre l’équipe et à laisser leur empreinte.

Les combinaisons héros/modèles comprennent : 

  • Mercy en Panther
  • Wuyang en Joker
  • Vital en Fox
  • D.Va en Queen
  • Genji en Skull 

Chaque modèle canalise l’essence de son homologue Voleur fantôme, alliant le gameplay dynamique d’Overwatch à un style et une attitude masqués. 

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Le chaos infernal s’installe dans Diablo IV dès le 23 septembre 

Cette saison, le chaos s’empare de Sanctuaire avec l’arrivée du redoutable Bartuc, seigneur du chaos. …

Regarde : un savant équilibre entre comédie et drame

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur …

Plongez dans San Vansterdam, un bac à sable de skateboard en constante évolution avec l’accès anticipé de SKATE.

L’expérience de skate massivement multijoueur dans un monde totalement ouvert, skate. se déroule dans la ville de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025