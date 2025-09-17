Plongez dans San Vansterdam, un bac à sable de skateboard en constante évolution avec l’accès anticipé de SKATE.

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’expérience de skate massivement multijoueur dans un monde totalement ouvert, skate. se déroule dans la ville de San Vansterdam, où chaque rue et chaque toit offrent une nouvelle opportunité pour faire des tricks et s’exprimer. Les joueur·euse·s pourront explorer quatre quartiers distincts, chacun avec son espace, son atmosphère et ses spots de skate uniques à découvrir. Des toits aux canaux, en passant par les places, les parcs et une cathédrale transformée en paradis du trick, San Vansterdam est le terrain de jeu idéal pour les skateurs.

Dès le lancement, le système emblématique de commandes à Impulsion est de retour, plus performant que jamais. Soigneusement remis au goût du jour et amélioré, il offre encore plus de précision et de contrôle. Par ailleurs, grâce aux nouvelles commandes d’exploration à pied, les joueur·euse·s peuvent désormais se déplacer verticalement, ce qui leur permet de découvrir des spots cachés au-dessus et en dessous des rues de San Vansterdam.

Que les joueurs roulent et fassent des sessions entre amis ou préfèrent rider en solo, il y a toujours quelque chose à faire à San Van :

Affrontez une série de défis et de tâches en constante évolution pour acquérir de nouveaux tricks et démontrer vos compétences.

Libérez votre créativité et construisez des spots de skate personnalisés avec le placement rapide en posant des rampes, des rails, des bancs et bien plus encore, en solo ou avec des amis.

Rejoignez d’autres skateur·euse·s et amis dans les spots populaires de San Vansterdam grâce au mode Observation.

Maîtrisez des centaines de nouveaux tricks grâce à Skatepedia, un guide complet de toutes les possibilités offertes par le jeu.

Collectionnez, personnalisez et vibrez au rythme d’une bande-son dynamique réunissant des artistes novateurs et des classiques intemporels, de Denzel Curry à Earth, Wind & Fire en passant par Little Simz. La bande-son est vivante, tout comme San Vansterdam, et elle évoluera pendant l’accès anticipé et au-delà.

Tout au long de l’accès anticipé, skate. continuera d’évoluer, de se développer et de recevoir du nouveau contenu, dont des zones de skate, des défis, des événements, des partenariats avec des marques, de la musique et des objets cosmétiques inédits à chaque saison. La saison 1 débute en octobre avec deux événements de saison, un skate. Pass pour obtenir plus de récompenses, de mises à jour et plus encore. Les saisons 2 et 3 proposeront des fonctionnalités essentielles réclamées par les joueurs comme le chat vocal, des améliorations de l’éditeur de rediff, de nouvelles options de customisation des personnages, des classements et de nouveaux tricks comme les impossibles et les darkslides.

skate. est gratuit et disponible dès maintenant. Des achats optionnels de contenu cosmétique sont également disponibles dans le jeu. Les joueurs qui veulent afficher leur statut « Fondation » peuvent choisir d’acheter le Pack Fondation ou le Pack Fondation Deluxe. Ces packs fournissent aux joueurs de la monnaie en jeu (San Van Bucks), des objets cosmétiques exclusifs et premium ainsi que le skate. Pass premium de la saison 1. Ces packs facultatifs sont disponibles jusqu’au 2 décembre.

Pack Fondation (24,99 €) : 2 800 San Van Bucks, les objets cosmétiques capture de mouvement, les objets cosmétiques Fondation et le skate.Pass premium saison 1

: 2 800 San Van Bucks, les objets cosmétiques capture de mouvement, les objets cosmétiques Fondation et le skate.Pass premium saison 1 Pack Fondation Deluxe (49,99 €) : Tous les objets du Pack Fondation ainsi que 3 100 San Van Bucks (soit 5 900 SVB au total), les objets cosmétiques Steakman, les chaussures Vans Old Skool Fondation et les t-shirts rétro Skate 1, 2 et 3

skate est disponible gratuitement au travers de son accès anticipé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, Epic Games Store et EA App et support entièrement le cross-plateforme et le cross-progression.