PAC-MAN Museum+ disponible le 27 mai 2022

PAC-MAN MUSEUM+ est une compilation de 14 des meilleurs titres de la série PAC-MAN allant des jeux de labyrinthe originaux, des jeux de puzzle aux jeux de plateforme. PAC-MAN MUSEUM+ sortira sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Le jeu sera également compatible avec la PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sera jouable avec Xbox Game Pass à partir du 27 mai.

Les joueurs pourront customiser leur salle d’arcade en réalisant d’avantage de missions. Ils seront récompensés avec des pièces et pourront ainsi obtenir des bornes d’arcade, des décorations, des fonds d’écran et plus encore pour créer leur propre jeu d’arcade unique. Un Juke box est également disponible pour apporter une touche musicale personnelle.

En plus de personnaliser leur salle d’arcade, ils pourront obtenir un bonus de lancement qui comprendra cinq objets pouvant être affichés dans l’arcade virtuelle. Enfin, ils pourront se connecter à leur réseau et rejoindre les différents classements mondiaux pour comparer les scores pour une expérience plus intense !