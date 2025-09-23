« PapaSSS » : une comédie hilarante à voir à la Comédie de la Gare à Genève le 6 octobre.

Paul Belmondo, Edouard Montoute, Christian Vadim : c’est un casting 5 étoiles que l’on retrouve à l’affiche de « PapaSSS », une pièce savoureuse, drôle et intelligente qui explore des thèmes comme la filiation, les relations familiales ou encore l’homosexualité. De passage à Genève, cette comédie où ça rit, ça chante et ça danse est à découvrir le lundi 6 octobre à 19h 30 à la Comédie de la Gare.

Crédit photo Studio-Pierre Arnaud

Le pitch ? Ludmila 41 ans, 5 enfants, a trois papas, dont elle ignorait encore l’existence, 4 ans auparavant.

S’ils n’ont pas été là pendant son enfance, ils comptent bien rattraper le temps perdu, et prennent leur rôle de père très au sérieux.

Alors, quand elle leur annonce qu’elle se marie avec un homme de leur âge qu’elle ne connait que depuis 2 mois, l’accueil réservé à ce futur « gendre » va être des plus mitigé. Mais se retrouver en garde à vue… ça, ils ne l’avaient pas prévu…

Crédit photo Studio-Pierre Arnaud

Si « PapaSSSS » est presqu’une suite de « Pair et manque », puisque l’on y retrouve les mêmes personnages, ce deuxième opus peut très bien être compris sans avoir vu le premier. Ecrite et jouée par Nadège Méziat, la pièce est mise en scène par Christian Vadim qui est son mari dans la vie.

Crédit photo Studio-Pierre Arnaud

Quiproquos, répliques piquantes, situations déjantées, tempo bien rythmé : autant d’ingrédients qui font de « Papasss » une pièce à voir absolument !

o

De : Nadège Méziat

Mise en scène : Christian Vadim

Avec : Édouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Bernard Fructus et Jessica Mompiou

