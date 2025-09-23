Trop chaud : nombreuses séances spéciales

Partager Facebook

Elles sont à la retraite et ont point en commun : elles ont marre des canicules de plus en plus fréquentes qui les font souffrir et altèrent leur santé. Elles ont décidé d’agir et fondé le mouvement “Les Aînées pour le climat“ pour faire entendre leur cause. Or leur adversaire est ni plus ni moins leur propre pays ! Elles se battent courageusement, n’hésitant pas à monter au front en portant plainte contre le gouvernement suisse. C’est une bataille difficile pù les revers s’enchainent. Après avoir été déboutées par tous les tribunaux du pays, elles décident de se tourner vers la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le préjudice invoqué se résume à l’affirmation suivante : leur gouvernement ne protège pas suffisamment leur santé, et surtout ne respecte pas les engagements pris lors de la Conférence de Paris impliquant la mise en place d’un budget précis de gestion du CO2.

Si la démarche apparaît dans un premier temps comme utopique, surtout après huit ans de lutte, elle aboutit pourtant à un jugement spectaculaire qui fera le tour du monde : le 9 avril 2024, la CEDH décide que la protection contre des effets potentiellement mortels du changement climatique est un droit humain. Un véritable triomphe pour «Les Aînées pour le climat». Mais le Gouvernement et le Parlement estiment en faire assez !

Ce documentaire retrace l’historique de ce combat juridique inédit et hors norme qui mène cette association de retraitées jusqu’à la CEDH et à la victoire. On suit les activistes, leurs équipes d’avocat.e.s, leurs consultant-e-s juridiques et scientifiques, ainsi qu’un militant d’une ONG. Le film aborde aussi les questions de la démocratie, de l’Etat de droit avec la séparation des pouvoirs et de la justice climatique mondiale tout en restant fidèle à la complexité du sujet.

A l’occasion de la sortie de ce documentaire le mercredi 24 septembre, de nombreuses séances spéciales avec tables rondes et invité.e.s sont organisées.

En avant-première:

15 septembre, 14.15h, Fribourg au Cinéma Rex – en présence de Benjamin Weiss

23 septembre, 20.00h, Lausanne au Cinéma City Club Pully – en présence de Benjamin Weiss (réalisateur), Valérie D’Acremont (médecin)

Les séances spéciales avec tables rondes et invité·es:

24 septembre, Genève au Cinémas du Grütli – en présence de Anne Mahrer (Co-présidente Aînées pour le climat), Benjamin Weiss (réalisateur) et Sevan Pearson (auteur du livre Le long combat des Aînées pour le climat)

25 septembre, 18.00h, Vevey au cinémas Rex et Astor – en présence de Benjamin Weiss (réalisateur), Anne-Catherine Menétrey (Aînée pour le climat), Valentine Python (climatologue, ancienne conseillère nationale et enseignante à la HEPF)

27 septembre, 17.10h, St. Imier au Cinéma Espace Noir

Trop chaud

Un film de Benjamin Weiss

Distributeur : Louise va au cinéma

Durée : 1h18

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 24 septembre 2025