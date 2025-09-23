Une nouvelle mise à jour pour Kill the Brickman

Les joueurs peuvent s’attendre à des missions à difficulté dynamique, à une fonction de sauvegarde en cours de partie, ainsi qu’à un tout nouveau tutoriel

Poncle et Doonustaur ont pris le temps de lire tous les commentaires publiés sur Steam et sur leurs réseaux sociaux, et cette mise à jour répond aux principales attentes des joueurs.