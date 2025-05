Partager Facebook

Alors que Cécile, gagnante de l’émission « Top Chef » s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent.

Présenté en ouverture du Festival de Cannes, le premier long-métrage de la cinéaste française Amélie Bonnin est adapté de son court-métrage homonyme. Dans cette comédie romantique musicale pleine de charme et de tendresse, les héros incarnés par Juliette Armanet et Bastien Bouillon réinterprètent des tubes français comme « Mourir sur scène », « Ces soirées-là » ou encore « Pour que tu m’aimes encore ». C’est du reste le tube des 2Be3 qui donne son titre au film. La chanteuse Juliette Armanet tire admirablement son épingle du jeu face à des pointures comme Dominique Blanc et François Rollin qui jouent le rôle des parents de son personnage. Il y est question d’amour de jeunesse, de nostalgie, de transmission, d’émancipation, de rêves, de maternité, de choix de vie. Le tout sur un ton léger mais non dépourvu d’émotions et de mélancolie.

Partir un jour

Un film de Amélie Bonnin

Avec : Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1h37

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 14 mai 2025