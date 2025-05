Une marque emblématique arrive dans Farming Simulator 25

Partager Facebook

Un véritable pionnier rejoint le jeu

En tant qu’acteur de renom de l’industrialisation, l’arrivée de Ford dans cet éventail de marques s’accompagne de machines légendaires et ouvre un nouveau chapitre passionnant pour les agriculteurs virtuels. Ces derniers pourront prendre les commandes du tracteur Ford 976 et du 1156 Versatile, deux véhicules agricoles emblématiques produits entre 1988 et 1993 qui sont toujours appréciés aujourd’hui.

Plus de 20 nouveaux véhicules et équipements

En plus des trois nouvelles marques comprises dans le pack Plains & Prairies, d’autres marques réputées telles que Brandt, Fendt, International, Salford, Väderstad et Versatile font leur retour. D’autres véhicules comme le Versatile 1080 « Big Roy » et les pulvérisateurs pneumatiques de pointe, Fendt Rogator 900 et le Salford Independent Series 1260 sont également à l’honneur.

Un réalisme accru

Le souci du détail a également été renforcé : les pulvérisateurs pneumatiques permettent aux agriculteurs de distribuer de l’engrais solide, les remorques sont équipées de bâches de protection déployables pour protéger les récoltes, et les essieux relevables améliorent la maniabilité, en particulier lorsqu’il s’agit de remorquer la plus grande citerne à fumier du jeu : la GEA STR 447.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un Year 1 Season Pass est également proposé, incluant le pack Plains & Prairies, deux autres packs et une extension majeure, permettant aux fans d’économiser jusqu’à 25% par rapport à un achat séparé des contenus.