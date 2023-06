PAYDAY 3 s’est dévoilé lors du Xbox Showcase

Partager Facebook

A l’occasion du Xbox Showcase, Deep Silver et Starbreeze ont dévoilé le tout premier trailer de gameplay de PAYDAY 3. Les quatre criminels masqués seront de retour le 21 septembre 2023 sur PC via le PC Game Pass, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X|S, sur Xbox Game Pass et sur PlayStation®5.

PAYDAY 3 emmène les joueurs dans la ville où tout est possible, New York. Le gang, composé de Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, est de retour. Ils se retrouvent dans la ville qui ne dort jamais après qu’une menace inconnue a fait irruption dans leur quotidien, brisant ainsi en mille morceaux l’illusion d’une vie paisible et rangée. Après des années d’expérience et l’arrivée d’un nouveau joueur dans le monde du crime, ils se refont rapidement la main sur des casses lucratifs, laissant ainsi une trace de leur passage explosif auprès des agents de police et de sécurité de la ville.

Les joueurs découvriront de nouvelles façons de cambrioler à l’aide de nouveaux gadgets, capacités et armes, pendant que l’histoire continuera de se développer avec de nouveaux contenus et défis.

Les fonctionnalités de PAYDAY 3 :

Plus soudé que jamais : Le légendaire gang PAYDAY, bête noire des forces de l’ordre et de la pègre, fait son grand retour. New York est leur nouveau terrain de jeu et apportera son lot de difficultés et d’opportunités.

: Le légendaire gang PAYDAY, bête noire des forces de l’ordre et de la pègre, fait son grand retour. New York est leur nouveau terrain de jeu et apportera son lot de difficultés et d’opportunités. Cédez à votre cupidité : Laissez-vous guider par votre cupidité et lâchez-vous dans PAYDAY 3 . En plus de l’or, du liquide, des bijoux et divers objets de valeur que vous ne manquerez pas d’amasser, vous pourrez vous constituer une belle collection d’armes, d’objets cosmétiques et autres distinctions.

: Laissez-vous guider par votre cupidité et lâchez-vous dans . En plus de l’or, du liquide, des bijoux et divers objets de valeur que vous ne manquerez pas d’amasser, vous pourrez vous constituer une belle collection d’armes, d’objets cosmétiques et autres distinctions. L’art du casse : Dans PAYDAY 3, vous avez toute la liberté d’aborder vos opérations comme bon vous semble. Gagnez de l’expérience, débloquez de nouvelles compétences et maîtrisez diverses armes pour monter en puissance et relever des défis toujours plus corsés.

Précommandez PAYDAY 3 dès maintenant et obtenez en jeu le sac de butin Trifecta qui comprend le costume « Obsidian Glitz » et le masque « Venomous Verdigris ».