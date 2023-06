Un tout nouveau trailer pour Like a Dragon: Infinite Wealth

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lors du Xbox Games Showcase, SEGA® et Ryu Ga Gotoku Studio ont dévoilé le premier extrait de leur futur RPG Like a Dragon: Infinite Wealth, qui sortira début 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC. Like a Dragon: Infinite Wealth est une suite directe de Yakuza: Like a Dragon™, où une série d’événements inattendus entraîne un duo d’anciens yakuzas légendaires, Kasuga Ichiban et Kazuma Kiryu, tous les deux jouables, dans une aventure haute en couleur.

Like a Dragon: Infinite Wealth est le huitième opus déjà annoncé de la franchise phare signée Ryu Ga Gotoku Studio.

Suivez le RGG Summit le 16 juin à 5 h sur twitch.tv/sega ou youtube.com/@SEGA_West pour connaître les dernières informations et assister aux discussions des développeurs de RGG Studio à propos de leurs futures sorties.