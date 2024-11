Nintendo lance ses offres pour la Black Friday

Partager Facebook

Cette année, pour les offres du Black Friday, plus de deux mille jeux Nintendo Switch sont en promotion sur le Nintendo eShop, et des remises sur des produits physiques sont également disponibles sur My Nintendo Store et se termineront le dimanche 1er décembre à 23h59 CET.

Parmi les jeux les plus remarquables proposés sur le Nintendo eShop, vous trouverez : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une aventure épique à travers les terres et les cieux d’Hyrule ; EA Sports FC 25, qui permet de jouer en équipe en Rush 5-5 dans les modes Football Ultimate Team™, Clubs et Coup d’envoi, mais aussi de gérer un club avec FC IQ, de créer l’équipe idéale de foot à 5 dans Football Ultimate Team Rush, et bien plus ; Super Mario Odyssey, où vous retrouverez Mario dans une aventure captivante en 3D pour sauver la princesse Peach des plans de mariage maléfiques de Bowser ; et Red Dead Redemption, qui suit le périple de Marston à travers l’immensité de l’Ouest américain et du Mexique alors qu’il se bat pour enterrer un passé sanglant.

Sur My Nintendo Store, des jeux Nintendo en version numérique sont en promotion, et la manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch est à -30 % pour les abonnés au service Nintendo Switch Online (34,99 € au lieu de 49,99 €). De plus, My Nintendo Store propose actuellement des packs Nintendo Switch, des produits exclusifs et bien plus.

En outre, jusqu’au 12 janvier 2025, une sélection d’articles et d’accessoires bénéficieront de remises, notamment des sets LEGO, casques, manettes, sacs et pochettes. Toute commande dépassant les 80 € recevra également une décoration Mario en bonus offert.

Lors de la campagne « Invitez un Ami », les utilisateurs recevront un code supplémentaire pour une période d’abonnement de 12 mois s’ils souscrivent un abonnement Nintendo Switch Online de 12 mois ou Nintendo Switch Online + Pack additionnel 1 sur My Nintendo Store, le Nintendo eShop ou le site officiel de Nintendo jusqu’au 1er décembre.