Petal Maps et Tawasal SuperApp unissent leurs forces pour créer un service de cartographie avant-gardiste et jettent les bases de la construction d’un écosystème mondial de solutions embarquées

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le 26 décembre, Petal Maps, le système de navigation de Huawei, a signé un protocole d’accord avec Tawasal, un innovateur de premier plan en matière de technologie de communication aux Émirats arabes unis. L’objectif de la collaboration est de fournir des services de cartographie améliorés aux utilisateurs des deux parties en expansion internationale. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’Abdul Jabbar Al Sayegh, président de Tawasal, et d’Eric Tan, directeur du service cloud de Huawei, département des affaires et des solutions à l’étranger.

Une collaboration approfondie en matière de données pour améliorer les données de Petal Maps

Tawasal SuperApp est une application innovante qui propose une plateforme sociale de style de vie. Basée à Abu Dhabi, elle fonctionne et est disponible à l’échelle internationale. Créée en 2022, Tawasal Information Technology est rapidement devenue leader dans le secteur des technologies de l’information, avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs aujourd’hui. À travers l’application elle-même, Tawasal s’engage à fournir des solutions fiables, de haut niveau et faciles à utiliser qui suivent l’évolution rapide du monde numérique.

Grâce à cette collaboration stratégique, Tawasal fournira à Petal Maps des trajectoires GPS locales, des données routières, des photos de rue panoramiques à 360° et d’autres informations locales détaillées. Ce partenariat permettra d’enrichir l’écosystème mondial de données de Petal Maps et d’aider les utilisateurs finaux ainsi que les entreprises automobiles chinoises à se développer à l’échelle mondiale. Dans le même temps, les capacités de la plateforme cartographique mondiale de Petal Maps aideront Tawasal à offrir une expérience de voyage plus pratique et plus efficace à son public local dans la région du Moyen-Orient, en répondant aux besoins de voyage des passagers et en fournissant une assistance efficace pour la promotion des entreprises locales.

Renforcer l’écosystème mondial de données pour faciliter l’expansion mondiale des entreprises automobiles chinoises

Petal Maps coopère activement avec des partenaires écologiques mondiaux en complétant et en améliorant les données mondiales par le biais de la co-construction écologique. Actuellement, elle a accumulé plus de 320 millions de données de POI (points d’intérêt), ce qui lui permet de créer des produits compétitifs pour les entreprises automobiles chinoises qui se développent à l’étranger. Lors de la conférence Huawei HDC Developer 2023 qui s’est tenue en août de cette année, la stratégie sortante HMS for Car a été proposée pour la première fois.

En plus de collaborer avec des produits avantageux comme Petal Maps, HMS for Car fournira des services à guichet unique avec des capacités et des expériences de produits de pointe, une capacité écologique importante à l’étranger et l’informatique en cloud collaboratif de Huawei, garantissant une expansion mondiale efficace des entreprises automobiles chinoises.

Cette collaboration innovante entre Tawasal et Petal Maps marque une étape passionnante dans l’exploration du marché du Moyen-Orient. Elle marque également un engagement commun dans la construction d’une solution embarquée globale avec des partenaires réputés et dans la fourniture d’une meilleure expérience pour l’utilisateur. Pour l’avenir, Petal Maps reste engagée dans l’amélioration de son écosystème mondial de données et de services en apportant son soutien aux collaborateurs chinois du secteur automobile pour leur permettre d’atteindre un succès exceptionnel sur la scène mondiale.