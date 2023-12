Une nouvelle fonctionnalité pour LEGO Fortnite débarque

Partager Facebook

Fortnite Lego est déjà un sandbox des plus permissifs, mais Epic Games ne va pas s’arrêter en si bon chemin. L’éditeur promet déjà d’apporter une fonctionnalité clé à son mode de jeu à succès, qui va le faire entrer définitivement dans la cour des grands.

Tout le monde se souvient de Fall Guys. Un concept follement drôle mais qui hélas n’a pas résisté aux rigueurs du temps qui passe, pour une raison simple : l’absence de mode créatif pendant ses deux premières années.

Avec LEGO Fortnite, Epic Games ne reproduira pas cette erreur grossière. L’éditeur a d’ores et déjà prévu d’implémenter le plus tôt possible un mode créatif sur son nouveau jeu. L’enjeu est de taille : permettre aux fans de construire et surtout de partager des maps et des créations multijoueur, avant que la hype LEGO Fortnite ne s’essouffle.

C’est le datamineur Hypex, réputé dans le monde entier, qui a été parmi les premiers à confirmer la bonne nouvelle : Epic Games est déjà sur le coup, et le mode créatif LEGO Fortnite est en préparation. A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune fenêtre de parution n’a évidemment été divulguée.

Ce mode créatif internalisé dans LEGO Fortnite permettra aux fans de créer des mini-jeux, des maps et des aventures, puis de les partager aux autres… Exactement comme le mode créatif 2.0 de Fortnite en fait !

Certains diront que LEGO Fortnite est en l’état un sandbox suffisamment « permissif ». Avec un mode Survie d’un côté, et un mode purement bac à sable de l’autre, il est vrai que le jeu parviendra à retenir l’attention du public encore de longs mois. Mais ne vous détrompez pas : il manque au titre un aspect communautaire pour entrer dans la cour des grands et challenger pleinement Minecraft, qui reste beaucoup plus vaste.

Ce mode créatif en gestation pourra permettre du PVP LEGO Fortnite, des party games, et bien plus encore ! En outre, il attirera sans doute davantage de créateurs de contenus, avides d’y faire des tournois et des événements communautaires.