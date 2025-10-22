Pikmin 4 accueille une mise à jour gratuite en novembre

Une nouvelle mise à jour gratuite pour Pikmin 4 est attendue sur Nintendo Switch au mois de novembre. Cette mise à jour ajoute d’adorables Pikmin appelés Pikmin déco pour votre troupe, un appareil photo en jeu pour prendre des clichés ainsi que deux nouvelles options pour personnaliser la difficulté de votre expédition.

Pikmin déco : apparus à l’origine dans l’application pour tablettes et smartphones Pikmin Bloom 1 , ces curieux Pikmin font leur entrée dans Pikmin 4. Les Pikmin déco (comme leur nom l’indique) sont des Pikmin qui se déguisent avec des éléments de l’environnement du jeu. Vous pourrez par exemple les voir arborer des objets comme un jouet à remontoir, un donut, un bonnet, et bien plus encore. Les Pikmin déco que vous obtiendrez dans la nouvelle mise à jour de Pikmin 4 pourront également être transférés dans votre troupe de Pikmin Bloom 2 . Notez que certains d’entre eux s’obtiennent exclusivement dans Pikmin 4.

Appareil photo : prenez de magnifiques photos de votre personnage, de votre troupe et de tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. Créez une scène en choisissant les angles, en masquant des personnages, et en décorant vos compositions à l'aide de filtres, de cadres et de tampons. Niveaux d'agressivité des créatures : progressez à votre rythme en profitant du nouveau mode Paisible, dans lequel les créatures n'attaquent que si vous les agressez, ou pimentez les choses avec l'infernal mode Intense. Vous pouvez choisir ces modes quand vous lancez une nouvelle partie, et les modifier à tout moment dans les paramètres du jeu.





Disponible sur Nintendo Switch, Pikmin 4 est compatible avec la Nintendo Switch 2