Avec Echoes From the Void, Monster Train 2 double sa dose de malice

cedric 22 octobre 2025 Games, Nintendo Switch, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Echoes From the Void invite les adeptes de la stratégie à concevoir de nouvelles tactiques efficaces contre deux boss surpuissants, un lot de nouveaux Défis Dimensionnels ainsi que plus de 50 nouveaux mutateurs qui altèrent le gameplay de Monster Train 2 de manière inventive et excitante.

Des artefacts non affiliés à des clans, de nouveaux événements Alcôve Céleste et leurs précieuses récompenses : Echoes From the Void est l’excuse parfaite pour revenir sur l’un des jeux les plus addictifs de l’année, où de se lancer pour la première fois dans ce voyage riche et particulièrement fun !

Montez à bord de l’express Monster Train 2 et découvrez pourquoi plus d’un demi-million de personnes se sont jetées sur les défis corsés du jeu depuis sa sortie.

