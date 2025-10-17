Partager Facebook

Dans une communauté juive ultra-orthodoxe de Jérusalem, Bati a une vie apparemment parfaite. Elle est mariée à Lazer et le jeune couple a trois enfants. Mais leur monde commence à s’écrouler lorsque Lazer est victime de chantage et que Bati découvre sa liaison secrète avec son partenaire d’étude. Désespérée de protéger sa famille et de garder l’homme qu’elle aime, elle soutient Lazer qui tente de « guérir » son homosexualité, tout en découvrant ses véritables désirs.

L’homosexualité est évoquée dans un univers intolérant et corseté par les conventions ancestrales. Le réalisateur israélien Nir Bergman signe un drame intime puissant et évoque des thèmes comme les mariages arrangés, l’adultère, l’homosexualité clandestine et les thérapies de conversion.

Pink Lady

Un film de Nir Bergman

Avec Gal Malka, Sara von Schwarze, Nur Fibak

Distributeur : Agora Films

Durée : 1h46

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 15 octobre 2025