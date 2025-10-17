Le royaume de test de la saison 11 de Diablo 4 ouvre ses portes le 21 octobre

Le Royaume Public de Test (RPT) de la saison 11 de Diablo IV ouvrira ses portes du 22 octobre à 7 h 30 au 28 octobre à 19 h, heure de Paris, sur PC via Battle.net.

La saison 11 du PTR apporte des changements permanents aux systèmes fondamentaux tels que l’équipement, le combat des monstres et les systèmes de progression. Ces changements préparent le terrain pour de futures mises à jour majeures qui définiront l’évolution de Diablo IV. La saison 11 sera marquée par la sanctification, une nouvelle infusion de puissance divine pour vos objets. Vous assisterez également au retour de l’ensemble des démons inférieurs emblématiques, sous les ordres du terrible Asmodan.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités disponibles sur le RPT :

Les démons inférieurs envahissent Sanctuaire



Asmodan fait son entrée dans Diablo IV en tant que boss mondial tandis que Duriel, Bélial et Andarielle reviennent dans différents modes de jeu avec des mécaniques uniques.

Asmodan apparaît en tant que boss mondial et peut être invoqué à l’aide de balises.

Duriel corrompt les vagues infernales avec des asticots parasites et de nouveaux mécanismes d’invocation.

Bélial manipule la fosse avec des illusions, des yeux de Bélial et des remplacements de boss.

Andarielle hante les bas-fonds de Kurast avec des ombres qui drainent le temps et des affixes de donjon.



La sanctification vous offre la possibilité de vous emparer de la puissance des anges et de l’imprégner sur vos objets pour leur donner des pouvoirs légendaires supplémentaires, ajouter des affixes, et plus encore.