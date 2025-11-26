Plants vs. Zombies: Replanted se met à jour et améliore l’expérience

Lancé il y un peu moins d’un mois, le titre bénéficie aujourd’hui d’encore plus de fonctionnalités.
- Audio dynamique – La fonction d’audio dynamique est officiellement de retour, permettant à vos plantes de danser sur une musique entraînante
- Steam Remote Play – Les utilisateurs de Steam peuvent désormais jouer ensemble à distance grâce au système intégré de la plateforme, ce qui favorise le travail d’équipe ou entraîne davantage de chaos, selon votre style de jeu
- Options d’accessibilité – De nouvelles options d’accessibilité ont été ajoutées afin d’offrir une expérience de jardinage plus fluide aux joueur·se·s, notamment le mode contraste élevé, le mode vitesse réduite, la désactivation du tremblement de l’écran et l’aimant à soleils
- Correction du mode hors ligne – Les joueur·se·s peuvent désormais jouer hors ligne sans aucun problème, quelle que soit leur console
- Corrections concernant la sauvegarde, la progression et les succès – Des améliorations ont été apportées à la sauvegarde de la progression, à la gestion des succès et à l’ajout de fichiers de sauvegarde séparés dans certains mini-jeux pour les joueur·se·s, leur pisto-pois et leurs amis zombies
- Mode plus difficile – Pour les joueur·se·s les plus féru·e·s de jardinage, PopCap a mis en place un mode de jeu encore plus difficile à maîtriser