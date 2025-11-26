Partager Facebook

Bien plus qu’un simple rêve : le PEUGEOT Polygon Concept est un concept-car dynamique et compact de moins de 4 mètres de long qui donne un aperçu des modèles PEUGEOT de demain. Ce concept-car ludique a été présenté en exclusivité à Polygon City, une île dédiée à l’univers Fortnite.

Le PEUGEOT Polygon Concept est un terrain d’expérimentation dynamique sur lequel sont présentées et testées de nombreuses innovations que PEUGEOT introduira à partir de 2027, en particulier la direction révolutionnaire Hypersquare® associée à la technologie Steer-by-Wire.



Une toute nouvelle expérience de conduite



Depuis plus d’un siècle, les automobilistes utilisent un volant rond. PEUGEOT rompt désormais avec cette tradition et réinvente complètement le volant avec l’Hypersquare®. Associé à la direction Steer-by-Wire, ce volant presque rectangulaire offre une agilité et une précision exceptionnelles à grande vitesse, un confort incomparable lors des manœuvres et une sensation unique d’hyperagilité.



Le PEUGEOT Polygon Concept rend ce système de direction révolutionnaire tangible et permet aux conducteurs de découvrir les avantages et le plaisir de conduite unique de cette nouvelle technologie.



L’Hypersquare® est plus qu’une simple nouvelle forme de volant : le système de commande entièrement électronique est une nouvelle approche ergonomique du célèbre PEUGEOT i-Cockpit®. Le système Steer-by-Wire relie l’Hypersquare® aux roues sans connexion mécanique. Cette technologie éprouvée dans l’industrie aérospatiale sera disponible dans un véhicule de série PEUGEOT à partir de 2027.



Non seulement ce système est techniquement innovant, mais il offre également une expérience de conduite unique en adaptant le rapport de direction à la vitesse. À basse vitesse, lors des manœuvres de stationnement ou de rangement, le PEUGEOT Hypersquare® permet des manœuvres rapides et faciles avec des mouvements de direction nettement réduits grâce à un angle de braquage maximal de seulement 170 degrés dans chaque direction, contre trois tours complets avec un volant classique. À vitesse plus élevée, un mouvement minimal du volant Hypersquare® suffit pour ajuster précisément la direction.



De plus, la technologie Steer-by-Wire offre une sensation de conduite idéale en filtrant les vibrations indésirables tout en fournissant au conducteur des informations importantes sur la route.



Encore plus de contrôle avec le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® immersif



La réinterprétation du PEUGEOT i-Cockpit®, présentée pour la première fois dans le Polygon Concept, est plus avancée que jamais sur le plan technologique. En effet, la forme révolutionnaire du volant Hypersquare® réinvente l’ergonomie du cockpit. Les commandes principales sont accessibles du bout des doigts grâce à quatre pods ronds situés à chaque coin de l’Hypersquare®, ce qui permet de garder les mains sur le volant sans lever le petit doigt.



Sur le PEUGEOT Polygon Concept, le pare-brise se transforme en écran. Il n’y a plus d’affichage sur le tableau de bord : toutes les informations sont projetées sur le pare-brise via un panneau micro-LED situé derrière l’Hypersquare®. Cette innovation offre au conducteur une expérience unique avec un écran d’une taille exceptionnelle : 24 cm de large et 74 cm de haut, soit l’équivalent d’un écran 31 pouces.



Les informations projetées sur le pare-brise peuvent être personnalisées :

À l’arrêt : les micro-LED situées derrière le PEUGEOT Hypersquare ® sont visibles de l’extérieur du véhicule, ce qui permet d’afficher des animations. La couleur de l’éclairage intérieur et extérieur peut être sélectionnée à l’aide d’un bouton rotatif innovant, doté de son propre écran LED qui affiche également des informations telles que l’heure et la température.

sont visibles de l’extérieur du véhicule, ce qui permet d’afficher des animations. La couleur de l’éclairage intérieur et extérieur peut être sélectionnée à l’aide d’un bouton rotatif innovant, doté de son propre écran LED qui affiche également des informations telles que l’heure et la température. Pendant la conduite : chaque mode (Cruise, Fun et Hyper) personnalise l’environnement visuel intérieur et extérieur. Les animations intérieures et extérieures sont harmonisées et synchronisées dans un écosystème immersif.



La projection sur le pare-brise crée un lien encore plus direct avec la route, offrant ainsi une expérience de conduite encore plus intense. Située directement dans le champ de vision du conducteur, elle évite les distractions et maximise ainsi la sécurité.



Un design français charismatique : le prochain chapitre de PEUGEOT



Avec le Polygon Concept, les micro-LED marquent de leur empreinte la nouvelle partie avant de PEUGEOT. Le design iconique des feux à trois griffes de la marque a été réinterprété dans une disposition horizontale qui met en valeur l’identité de la marque tout en soulignant la forte présence routière du véhicule.



Sur le montant C du véhicule, à côté du connecteur rabattable pour le câble de recharge, se trouve un écran micro-LED spécial qui informe sur l’état de charge actuel du véhicule sans qu’il soit nécessaire de monter à bord.



Au-delà de sa nouvelle partie avant, le Polygon Concept donne un aperçu du langage stylistique global des futurs modèles PEUGEOT : des formes pures, simples et géométriques pour un look plus félin que jamais.



Espace et confort optimisés pour les passagers



Avec le PEUGEOT Hypersquare® et la nouvelle génération du PEUGEOT i-Cockpit®, le Polygon Concept introduit une approche totalement nouvelle de l’aménagement intérieur. La nouvelle architecture a donné naissance à un tableau de bord repensé qui crée plus d’espace dans l’habitacle et offre ainsi à tous les occupants un espace exceptionnel.



La disposition du tableau de bord est personnalisable : grâce à des supports spéciaux pour téléphones portables, écouteurs, casquettes, sacs à dos et même skateboards, chaque passager peut transporter ses objets préférés en fonction de son style de vie et de ses besoins.



Un habitacle plus lumineux et plus ouvert



La sensation d’espace est encore renforcée par la luminosité exceptionnelle de l’habitacle, grâce à une surface transparente agrandie qui laisse entrer beaucoup de lumière naturelle, à l’instar d’un toit en verre. Pour ce faire, le pare-brise a été déplacé vers l’avant et vers le bas et le montant B a été supprimé.



Un design de siège révolutionnaire



Le design innovant des sièges du PEUGEOT Polygon Concept combine une coque imprimée en 3D avec une mousse moulée d’un seul tenant. Cette méthode de production permet de créer des formes totalement nouvelles et confortables, ainsi qu’un design géométrique épuré que les sièges traditionnels ne peuvent offrir.



D’innombrables possibilités de personnalisation



Le PEUGEOT Polygon Concept élève la personnalisation des véhicules à un tout autre niveau en s’adaptant aux goûts et à l’humeur de chacun.



À l’intérieur comme à l’extérieur, de nombreux éléments sont personnalisables, et cette personnalisation peut être actualisée à l’infini grâce à une conception intelligente qui permet de remplacer des pièces en quelques minutes seulement. Même le volant révolutionnaire PEUGEOT Hypersquare® peut être personnalisé grâce à un choix de couleurs et de matériaux, influençant ainsi l’atmosphère générale de l’habitacle.



La personnalisation de l’extérieur s’étend de l’avant jusqu’aux pneus. Le partenaire de PEUGEOT, Goodyear, a développé une technologie laser innovante qui permet de graver des couleurs sur les flancs des pneus, créant ainsi un effet stylistique unique avec différentes couleurs pour différentes configurations.



Les pneus Goodyear du PEUGEOT Polygon Concept sont également équipés de la technologie avancée SightLine. Celle-ci fournit des informations en temps réel sur les pneus et l’état de la route, qui s’affichent sur l’écran du PEUGEOT i-Cockpit®. Goodyear SightLine permet également au PEUGEOT Polygon Concept de reconnaître les pneus montés lors du changement de mode de conduite et de les intégrer en conséquence.



Une approche durable de la conception et des méthodes de fabrication plus efficaces



Lors du développement du PEUGEOT Polygon Concept, une attention particulière a été accordée à la maximisation de l’utilisation de matériaux recyclés dans l’ensemble du véhicule.

La peinture utilisée pour la peinture intérieure contient des composants recyclés provenant de pneus usagés.

Tout l’intérieur est recouvert de « textile forgé », un matériau innovant qui reflète l’engagement de PEUGEOT en faveur d’une économie plus circulaire. Ce matériau est fabriqué à partir des sièges de véhicules PEUGEOT recyclés.



Les sièges se distinguent par leur design unique, avec une coque en plastique recyclé (R-PET) fabriquée à l’aide d’un procédé d’impression 3D grand format – une première dans l’industrie automobile, développée en collaboration avec l’entreprise espagnole Nagami.



Le Polygon Concept contient moins de pièces qu’un véhicule conventionnel. Moins de pièces signifie une voiture plus légère, une efficacité accrue et un montage et un démontage plus faciles à la fin de son cycle de vie.

Les sièges ne comportent que trois composants principaux au lieu des dizaines que l’on trouve dans un siège conventionnel : la coque, la structure et la mousse. La mousse, développée en collaboration avec la société belge Sixinch, spécialiste des

meubles en mousse, est constituée d’une seule pièce et recouverte d’une couche protectrice teintée.

Le Polygon Concept ne comporte que deux portes battantes XXL au lieu de quatre portes conventionnelles. Cela améliore l’accès à l’habitacle et simplifie la conception et la fabrication des différents composants, ce qui réduit encore le nombre de pièces.

Les enjoliveurs, y compris leur système de fixation, sont fabriqués à partir de plastique recyclé (R-PET) et sont produits en une seule pièce par impression 3D.



De nombreux composants du Polygon Concept sont facilement interchangeables, ce qui permet au véhicule d’évoluer avec son propriétaire et encourage ainsi une durée d’utilisation plus longue. Cette approche contribue également à prolonger la durée de vie du véhicule.

La mousse du siège, par exemple, peut être remplacée en quelques minutes par une nouvelle couleur ou une autre forme.

Le volant PEUGEOT Hypersquare®, les enjoliveurs et les éléments personnalisables du tableau de bord peuvent être facilement remplacés pour s’adapter à l’évolution des goûts et des besoins.



Un concept-car, trois créations, des possibilités infinies.



Avec une multitude de possibilités de configuration, le PEUGEOT Polygon Concept est un véhicule unique aux multiples facettes qui s’adapte à l’humeur des conducteurs.



Pour montrer tout ce qui est possible, PEUGEOT présente trois exemples de configuration. Ils illustrent à quel point le Polygon Concept est agréable à conduire.



URBAN



Élégant, compact et naturellement stylé, URBAN a été conçu pour s’intégrer parfaitement au paysage urbain. Ses lignes épurées et ses détails modernes en font le compagnon idéal de la vie citadine.



PLAYER



Audacieux, dynamique et performant, PLAYER séduit par sa silhouette sportive et sa présence affirmée. Même à l’arrêt, il donne une impression de vitesse.



EXPLORER



Robuste, déterminé et prêt pour l’aventure, EXPLORER affiche un extérieur robuste avec une garde au sol surélevée et des accents protecteurs. Il est aussi performant qu’il en a l’air.



Ces trois configurations ont été présentées pour la première fois il y a quelques jours à Polygon City, une île située dans l’environnement de jeu Fortnite.



Les clients ont le choix – les possibilités sont infinies. Un concept-car unique aux multiples personnalités et facettes. C’est précisément pour cette raison qu’il s’appelle PEUGEOT Polygon Concept.