Plongez dans les coulisses de Total War: WARHAMMER 40,000 avec de nouveaux extraits de gameplay

LONDRES – le 8 juin 2026 : SEGA® Europe Limited et The Creative Assembly Limited ont dévoilé un nouvel aperçu de Total War: WARHAMMER 40,000 à l’occasion du PC Gaming Show 2026, mêlant discussions en coulisses avec les développeurs et nouvelles images de gameplay de ce projet en cours de développement.Regardez le mini documentaire ici : Dans cette vidéo, l’équipe de développement évoque la manière dont elle donne vie à l’univers de science-fantasy emblématique de Warhammer 40,000, entre conflit galactique, campagnes « bac à sable » aux mondes variés et factions distinctes qui définissent le 41e millénaire.Un premier aperçu du gameplay des combats du jeu, actuellement en développement, est également proposé : les forces de l’Astra Militarum affrontent des Orks sur la carte Voie express détruite. Cette zone, issue d’un monde impérial pollué et ravagé par la guerre, illustre l’envergure, le niveau de destruction et la profondeur tactique qui forgent les premiers pas de Total War dans cet univers.Pour clôturer le segment, le studio a confirmé qu’une bêta fermée serait lancée plus tard cette année, à laquelle il est possible de participer en s’inscrivant dès maintenant : www.totalwar.com/beta