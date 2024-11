Plongez dans l’esprit des fêtes de fin d’année avec la mise à jour hivernale de World of Warships

Partager Facebook

Les joueurs peuvent déballer des navires, des camouflages et des conteneurs gratuits, ainsi que l’ajout du sous-marin historique USS Archerfish et du porte-avions Shinano, des Passes d’événements à thème, et bien plus encore.

À l’occasion de la saison des cadeaux, les joueurs verront leurs récompenses s’amonceler lorsque l’événement Les merveilles de l’Arctique amènera Port Nordlyshavn dans World of Warships. Ici, un arbre festif attend d’être décoré avec des ornements gagnés en jouant des batailles. Au fur et à mesure que l’arbre se pare de décorations festives, les joueurs débloquent des objets gratuits allant des conteneurs à l’accès au compte Premium de World of Warships. Une fois tous les ornements uniques ajoutés, les joueurs recevront un camouflage permanent Ciel du Nouvel An, trois conteneurs Plus de Charbon et le drapeau « Au coin du feu ». World of Warships revient avec son calendrier de l’Avent pour récompenser les joueurs fidèles avec une variété de cadeaux quotidiens tout au long du mois de décembre.

Un tout nouvel événement Expédition vers le Pôle Nord répand la joie des fêtes et conclut les aventures de Li Wei et Olaf Lundgren, vues dans les mises à jour précédentes. Cet événement offre à tous les joueurs un navire de rang VIII de l’Arbre techno, le cuirassé américain North Carolina, ainsi qu’un cuirassé allemand de rang X, le Schlieffen, à ceux qui termineront l’expédition, en plus de récompenses supplémentaires.

Enfin, les Récompenses festives reviennent du 1er décembre au 9 janvier, disponibles pour les navires de rang V et plus. En accomplissant une série de missions, les navigateurs seront récompensés par des certificats de Certificat festif. Ceux-ci peuvent être échangés contre des conteneurs Cadeau du Père Noël et des conteneurs Méga cadeau du Père Noël, ou contre une multitude de crédits. Les conteneurs offrent la possibilité de gagner l’un des 145 navires ou un conteneur Cadeau doré, rempli de récompenses précieuses, y compris des navires de rang IX et plus.

Rejouez une bataille emblématique de la Seconde Guerre mondiale ​

Dans le cadre de la dernière mise à jour de World of Warships, le célèbre sous-marin américain de rang X Archerfish et le porte-avions japonais de rang X Shinano rejoignent le tableau de chasse. Les deux navires sont connus pour la bataille qu’ils ont livrée au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle l’Archerfish a réussi à abattre le Shinano, le plus grand porte-avions construit à l’époque. ​

Le sous-marin américain de rang X Archerfish est équipé de torpilles à tête chercheuse à courte portée et de sonars à haute fréquence, parfaits pour repérer les proies à abattre en haute mer. C’est également le premier sous-marin à être équipé d’instructions de combat, qui permettent de recharger tous les consommables. Les options du Shinano le rapprochent davantage d’un cuirassé, proposant un nouvel arsenal de missiles bombardiers pour les batailles aériennes, ainsi qu’un dispositif tactique de rideau fumigène pour prendre furtivement des positions agressives. Chaque navire est également équipé de Commandants, de camouflages, de drapeaux, et plus encore, ainsi que d’une série de missions qui peuvent permettre aux capitaines d’obtenir un badge historiquement recréé de l’USS Archerfish.

Encore plus de nouveautés à l’horizon

La dernière mise à jour de World of Warships apporte beaucoup de nouveautés aux joueurs. Deux nouveaux chapitres de Pass de l’évènement thématiques dédiés à Li Wei et Olaf Lundgren font leur apparition. Chaque chapitre se déroulera pendant trois semaines et comprendra 25 niveaux, ainsi que des informations sur ces deux Commandants, des correctifs, des conteneurs, des camouflages et bien d’autres choses encore. À partir du 27 novembre, le chantier naval de Hambourg commencera la construction du cuirassé paneuropéen de rang IX Niord et du destroyer paneuropéen de rang V Kalmar, tous deux dotés d’un ensemble varié d’armes et de capacités. De plus, les joueurs pourront découvrir l’arrivée des Patrouilles de Clans, le retour des Batailles Asymétriques et les nouvelles saisons des Batailles de Clans et des Bagarres.

Cette mise à jour apporte également un certain nombre de corrections de bugs, d’améliorations et de changements d’équilibre dans le jeu. Vous pouvez consulter l’intégralité des notes de mise à jour ici.