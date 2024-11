Honor of Kings: Le Carnaval de la Neige bat son plein

Partager Facebook

C’est une véritable féérie hivernale qui se profile ! Jusqu’au 8 janvier, il sera possible de découvrir de nombreuses nouveautés dont un nouveau mode conçu pour les joueurs occasionnels : que la fête commence !

De nouveaux pouvoirs et modes complètement givrés ! (28 novembre – 8 janvier)

28 novembre – 8 janvier : Seigneur des neiges et Tyran des neiges

Vaincre le seigneur des neiges et le tyran des neiges confère un effet de ralentissement ou de gel supplémentaire.

12 décembre – 8 janvier : Compétence d’Explosion de Glace des héros

Lorsque les compétences d’eau ou de glace des six héros touchent un ennemi (Dame Zhen, Princesse Givre, Zhuangzi, Dolia, DaQiao, Shi), elles ajoutent un jeton « Glace » sur la cible. Si la cible reçoit au moins trois jetons « Glace » en l’espace de 4 secondes, une explosion de glace se produira au bout de 3 secondes, infligeant des dégâts de zone et appliquant un effet de lenteur.

Un nouveau gameplay passionnant vous attend sur le champ de bataille enneigé ! (28 novembre – 8 janvier)

28 novembre – 11 décembre, Phase 1 : Tornades Glaciales

Au bout de deux minutes, quatre tornades apparaissent dans la jungle. Au contact d’une tornade, la vitesse de déplacement est réduite pendant deux secondes et les joueurs sont projetés à un mètre de distance. Les joueurs doivent soigneusement éviter les tornades ou les utiliser stratégiquement à leur avantage. L’intervalle de réapparition des tornades est de deux minutes. Lorsqu’une tornade est sur le point d’apparaître, un signal sonore retentit et un compte à rebours apparaît. La vision est la même que celle des buffs rouges et bleus.

12 décembre – 23 décembre, Phase 2 : Effet de la Voie Glaciale

L’effet de la Voie Glaciale de l’invocation de l’avant-garde de l’ombre gèle brièvement les ennemis sur sa trajectoire, donnant à l’équipe déployant l’avant-garde de l’ombre un avantage stratégique au combat.

24 décembre – 8 janvier, Phase 3 : Traîneau de la Rivière

En battant le lutin de la rivière, vous obtenez un traîneau, qui augmente votre vitesse et peut être utilisé pour vous soutenir ou battre en retraite.

De plus, le mode dédié aux joueurs occasionnels offre deux options supplémentaires : Bagarre enneigée et Course enneigée.

Célébrez la fin d’année avec vos amis !

Préparez-vous à vivre la magie des fêtes dans le Carnaval de la Neige, où des événements palpitants et des récompenses exclusives vous attendent. Inscrivez-vous à chaque activité, accomplissez des quêtes amusantes et débloquez des récompenses spéciales comme le Menki du héros, un pack de voix et un titre ! Ne manquez pas cette fête glaciale !

Calendrier de l’événement : Du 6 décembre au 8 janvier

Voici ce qui vous attend :

Événement d’achat à coût zéro (du 6 décembre au 8 janvier) : Chaque joueur aura une opportunité quotidienne d’acheter l’un des objets présentés lors de l’événement sans avoir à dépenser de jetons. De plus, les joueurs sont assurés d’obtenir des récompenses au fur et à mesure, en fonction du nombre de rafraîchissements (10 fois – l’avatar de Menki ; 50 fois – un skin normal ; 100 fois – un skin rare ; 150 fois – un skin épique ; 200 fois – le skin épique du Noël miraculeux de Cai Yan !)

: Chaque joueur aura une opportunité quotidienne d’acheter l’un des objets présentés lors de l’événement sans avoir à dépenser de jetons. De plus, les joueurs sont assurés d’obtenir des récompenses au fur et à mesure, en fonction du nombre de rafraîchissements (10 fois – l’avatar de Menki ; 50 fois – un skin normal ; 100 fois – un skin rare ; 150 fois – un skin épique ; 200 fois – le skin épique du Noël miraculeux de Cai Yan !) Des jetons à gagner (du 13 au 25 décembre) : Gagnez jusqu’à 1000 jetons à durée limitée simplement en vous connectant ou en jouant !

: Gagnez jusqu’à 1000 jetons à durée limitée simplement en vous connectant ou en jouant ! Entraide (du 16 au 31 décembre) : Faites équipe et donnez un coup de main pour débloquer le dernier skin de Liu Bei, Funky Toymaker.

: Faites équipe et donnez un coup de main pour débloquer le dernier skin de Liu Bei, Funky Toymaker. Défi du tableau des scores (du 16 décembre au 8 janvier) : Atteignez le dernier palier pour terminer le défi et obtenir une récompense.

: Atteignez le dernier palier pour terminer le défi et obtenir une récompense. Équipe fixe (du 20 décembre au 16 janvier) : Rassemblez vos amis et faites équipe pour avoir une chance de gagner le skin limité de Yaria !

: Rassemblez vos amis et faites équipe pour avoir une chance de gagner le skin limité de Yaria ! Échange de cadeaux de Noël contre des skins (du 24 décembre au 1er janvier et du 1er janvier au 4 janvier) Phase 1 – Échange de cadeaux : Du 24 décembre à 6h00 au 1er janvier à 5h59, envoyez et recevez des cadeaux de Noël de vos amis ! Phase 2 – Ouverture des cadeaux : Ouvrez vos cadeaux du 1er janvier à 6h00 au 4 janvier à 5h59. Récompenses : L’ouverture des cadeaux garantit un skin ! Vous avez également la possibilité de recevoir un skin légendaire !



Des skins exclusifs aux récompenses festives en passant par des moments inoubliables entre amis, le Carnaval de la Neiges réjouira petits et grands ! Faites de cette saison des fêtes un souvenir inoubliable dans Honor of Kings. Rendez-vous dans le jeu et laissez la magie de l’hiver opérer !

Plus de détail sur le calendrier e-sport 2025 de Honor of Kings

Honor of Kings dévoile son calendrier e-sport pour 2025, des tournois régionaux aux championnats du monde, en passant par les ligues professionnelles et les événements locaux permettant aux joueurs d’affiner leurs compétences. La troisième saison du Honor of Kings Invitational débutera en février pour s’achever en mars et aura lieu aux Philippines. De plus amples informations seront dévoilées ultérieurement.

En outre, de nouveaux joueurs et de nouvelles règles feront leur apparition sur le circuit en 2025. Avec ces nouvelles règles, Honor of Kings devrait proposer plus d’opportunités aux joueurs locaux tout en garantissant une compétition équilibrée dans le monde entier et en créant de l’engagement au sein des communautés locales.

De nouvelles restrictions verront aussi le jour en 2025, afin d’inciter les équipes à diversifier leurs choix de héros et de tactiques, de manière à rendre le jeu plus amusant et plus imprévisible.