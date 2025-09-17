Rénovation et mystères cosmiques inquiétants : tinyBuild annonce The Lift, un simulateur d’homme à tout faire prévu sur PC en 2026

The Lift vous invite à rénover un vaste centre de recherche abandonné. Des mystères à chaque recoin, une narration captivante et un monde hautement interactif inspiré de la science-fiction soviétique rétrofuturiste : la journée s’annonce chargée.

Fantastic Signals tire son expérience acquise avec le développement de Pathologic 2 pour intégrer des éléments d’immersive sim dans The Lift, en plus d’introduire plusieurs idées nouvelles dans un genre qui se concentre généralement sur la réparation, la rénovation et le nettoyage.

L’Institut était le centre de recherche le plus avancé de l’humanité jusqu’à ce qu’une catastrophe le fasse dériver dans le vide interdimensionnel. Réveillé après une longue période de stase, vous devez restaurer l’Institut et découvrir ce qui a mal tourné.

RÉNOVEZ

Chaque étage est un immense projet de rénovation qui offre des défis uniques. Réparer des meubles simples ou gérer des installations électriques complexes : vous travaillez à votre rythme, mettez à profit les différents gadgets à votre disposition et créez les outils dont vous avez besoin pour redonner à l’Institut son lustre d’antan.

EXPLOREZ

Utilisez l’ascenseur comme une base mobile permettant d’explorer ce gigantesque complexe. Arpentez les différents biomes, débloquez des zones secrètes, rencontrez des personnages hauts en couleur et réussissez les quêtes qu’ils vous confient : il faut assembler une à une les pièces du puzzle de cet accident qui a tout changé.

RÉPAREZ

Redonnez vie à des dizaines d’appareils complexes tels que des distributeurs automatiques, des générateurs, des antennes paraboliques ou encore des réacteurs. Construisez des circuits de plusieurs composants, identifiez les courants de défaut, acheminez les câbles, gérez l’alimentation électrique et générez du couple pour réparer chaque système.

The Lift sortira sur PC en 2026, mais avec un premier Open Playtest sur Steam