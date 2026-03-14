Game Days, un arrêt près de chez vous pour vous amuser!

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Le temps de Game Days, votre centre commercial devient le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux vidéo. Au programme : rétro gaming, jeux de course, animations familiales et rencontres avec des cosplayers emblématiques de la scène gaming.

Que l’on soit amateur de classiques vidéoludiques ayant marqué toute une génération, passionné d’aventures destinées au jeune public, adepte de sensations fortes ou encore fervent admirateur de dribbles spectaculaires sur terrain virtuel, Game Days réunit, au cœur même de votre centre commercial, l’essentiel de l’univers du jeu vidéo.

L’événement invite les visiteurs à s’immerger dans un vaste espace dédié au divertissement interactif, où l’action et l’évasion numérique se rencontrent. Le public aura également l’occasion de croiser, en chair et en os, certains des cosplayers les plus talentueux du moment ainsi que plusieurs figures emblématiques de la scène vidéoludique.

Pensé comme un rendez-vous accessible à tous les profils de joueurs, Game Days décline une offre variée à travers plusieurs espaces thématiques. Les visiteurs pourront ainsi naviguer entre une zone consacrée au rétro-gaming et à ses icônes intemporelles, des espaces ludiques orientés plaisir immédiat, des circuits dédiés aux jeux de course ainsi que des titres spécialement conçus pour une expérience familiale conviviale.

Du 19 au 31 mars 2026, les Game Days débarquent à Fribourg Sud! Plonge avec nous dans de nouveaux univers de gaming et vis des aventures inoubliables pendant les Game Days!

Plus d’informations et dates sur le site de Game Days