La saison 2 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 est disponible

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Les nouveautés de la saison 2 rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone sont disponibles pour tous les joueurs. Retrouvez cartes, modes, défis, équipements et contenu supplémentaires dans les modes Multijoueur, Zombies et Phase finale de Black Ops 7 mais aussi sur Warzone.

La grande nouveauté de cette saison rechargée, Black Ops Royale, est jouable dès à présent et propulse les joueurs dans un nouveau Battle Royale sur Avalon. Partez de zéro, pillez et combattez jusqu’au bout dans ce mode inspiré de Blackout.

Rendez-vous en jeu pour profiter de tout ce que cette mise à jour de mi-saison a à offrir.

Cette saison 2 rechargée offre également aux joueurs la compétence Cauchemar et les Fractures de Glitch pour la Phase finale.

Du côté du Multijoueur, 5 nouvelles cartes débarquent : Torque, Mission : Peak, Cliff Town (remasterisée), Grind (de retour) et Firing Range (de retour). Deux modes de jeu font également leur apparition (Épreuve et Infectés) tandis que Pistolet Intelligent rejoint les Séries de points à la disposition des joueurs.

Enfin, le mode Zombies propose entre autre une nouvelle carte (Paradox Junction), un nouvel ennemi spécial (chien radioactif), le Gobblegum « Traitre » et l’arme miracle « Blundergat ».