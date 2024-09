Pokémon Sleep évolue grâce aux accessoires portables et à Spotify

Partager Facebook

The Pokémon Company International annonce que Pokémon Sleep est désormais compatible avec les plus grandes marques de montres connectées, permettant ainsi aux joueurs et joueuses de facilement mesurer leur sommeil et d’étudier les styles de dodo des Pokémon.De plus, l’album officiel et la playlist officielle de Pokémon Sleep, comprenant 34 morceaux, sont désormais disponibles parmi le catalogue de Pokémon sur Spotify.

Pokémon Sleep est désormais compatible avec les grandes marques de montres connectées

Il est désormais possible de mesurer son sommeil plus efficacement en associant une montre connectée à Pokémon Sleep. Cela permet aux Dresseurs et Dresseuses de mener des recherches sur le sommeil automatiquement à l’heure du coucher. Les montres connectées (ou smartwatchs) compatibles comprennent celles des gammes Apple Watch, Galaxy Watch, Google Pixel Watch et Fitbit. Les données enregistrées sur Apple Watch peuvent être synchronisées avec l’application Santé sur iOS, et celles enregistrées via Galaxy Watch, Google Pixel Watch ou Fitbit peuvent l’être sur Android via l’application Santé Connect.

Afin de célébrer cette compatibilité avec les montres connectées, des cadeaux spéciaux sont disponibles pour les Dresseurs et Dresseuses novices ainsi que celles et ceux qui font leur retour en jeu.

Pour les nouveaux joueurs et joueuses : 10 Poké Biscuits, un Encens Bulbizarre, un Encens Salamèche et un Encens Carapuce pour les comptes créés entre le 23 septembre 2024 à 15:00 UTC au 23 octobre 2024 à 14:59 UTC.

10 Poké Biscuits, un Encens Bulbizarre, un Encens Salamèche et un Encens Carapuce pour les comptes créés entre le 23 septembre 2024 à 15:00 UTC au 23 octobre 2024 à 14:59 UTC. Pour les joueurs et joueuses de retour sur le jeu : le bonus de reprise des recherches sera disponible aux personnes dotées d’un compte créé avant le jeudi 22 août 2024 à 21:00 UTC[5] et qui n’ont effectué aucune recherche sur le sommeil entre le 23 août 2024 à 15:00 UTC au 23 septembre 2024 à 16:59 UTC. Les joueurs et joueuses éligibles recevront 10 Poké Biscuits, un Ticket de Camping, 1 000 dodopoints et 20 Bonbons Toubon S.

le bonus de reprise des recherches sera disponible aux personnes dotées d’un compte créé avant le jeudi 22 août 2024 à 21:00 UTC[5] et qui n’ont effectué aucune recherche sur le sommeil entre le 23 août 2024 à 15:00 UTC au 23 septembre 2024 à 16:59 UTC. Les joueurs et joueuses éligibles recevront 10 Poké Biscuits, un Ticket de Camping, 1 000 dodopoints et 20 Bonbons Toubon S. Pour tout le monde : les joueurs et joueuses actives recevront 10 Poké Biscuits et 1000 dodopoints en guise de remerciement pour leur soutien continu.

Profitez de l’univers de Pokémon Sleep sur Spotify

Les musiques de Pokémon Sleep sont maintenant disponibles sur Spotify, compilées dans un album de 34 pistes pour le plus grand plaisir des Dresseurs et Dresseuses. Une playlist Spotify officielle a également été composée avec 20 des musiques liées au sommeil présentes dans l’album, dont 3 morceaux relaxants inédits n’ayant pas encore été intégrés à Pokémon Sleep. L’album et la playlist sont accessibles sans frais avec un compte Spotify, et chaque morceau est accompagné d’une illustration mettant à l’honneur les différents styles de dodo des Pokémon. Suivez ce lien pour écouter l’album de Pokémon Sleep sur Spotify, et ce lien pour découvrir la playlist officielle de Pokémon Sleep.

​Pokémon Sleep, l’application amusante de suivi du sommeil est disponible sans frais dans l’App Store et le Google Play Store.