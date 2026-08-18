Polaroid dévoile une collaboration Pokémon en édition limitée

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Polaroid, la marque iconique de photographie instantanée, et Pokémon, l’une des franchises de divertissement les plus appréciées au monde s’associent autour d’une collection en édition limitée de caméras, films et accessoires.

Célébrant les 30 ans de Pokémon, cette collection marque la plus grande collaboratio de l’histoire de Polaroid. Elle comprend trois appareils photo, trois packs de films avec dark slides personnalisés, ainsi qu’une sélection d’accessoires iconiques.

Les produits ont été imaginés pour insuffler l’énergie ludique de Pokémon aux appareils emblématiques de Polaroid et encourager les fans de Pokémon, jeunes comme plus âgés, à retrouver le plaisir tactile et analogique de photographier avec Polaroid.

Édition spéciale Now Gen 3, design Poké Ball

Polaroid Now Camera Generation 3 Pokémon Edition : 139,99 USD, 139,99 EUR, 129,99 GBP

Édition spéciale Go Gen 3, design Pikachu

Polaroid Go Camera Generation 3 Pokémon Pikachu Edition: 99,99 USD, 99,99 EUR, 89,99 GBP

Édition spéciale Go Gen 3, design Nymphali

Polaroid Go Camera Generation 3 Pokémon Nymphali Edition: 99,99 USD, 99,99 EUR, 89,99 GBP

Films en édition spéciale avec cadres Pokémon

Polaroid Color i-Type Film Pokémon Edition: 22,99 USD, 21,99 EUR, 20,99 GBP

Polaroid Go Color Film Pokémon Pikachu Edition, Double Pack: 24,99 USD, 22,99 EUR, 21,99 GBP

Polaroid Go Color Film Pokémon ​ Nymphali Edition, Double Pack: 24,99 USD, 22,99 EUR, 21,99 GBP

Avec des dark slides personnalisés pour les films i-Type et Go

Des accessoires ludiques

Polaroid Go Camera Case Pokémon Edition: 24,99 USD, 24,99 EUR

Polaroid Go Photo Album Pokémon Edition: 24,99 USD, 24,99 EUR

Polaroid Camera Strap Pokémon Edition, compatible avec les deux appareils : 14,99 USD, 14,99 EUR

« Pokémon a toujours été une histoire de découverte, de connexion et d’exploration. Collaborer avec Polaroid s’inscrit naturellement dans ces valeurs : encourager les fans à capturer les moments qui comptent le plus pour eux à leur manière et à transformer leurs souvenirs préférés en objets tangibles à conserver. » – Mathieu Galante.

La collection Polaroid x Pokémon sera lancée à l’échelle mondiale en quantités limitées sur polaroid.com. Les précommandes ouvriront le 25 août 2026 sur polaroid.com ainsi que sur Pokémon Center, la boutique en ligne officielle dédiée aux produits Pokémon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La commercialisation mondiale débutera le 5 octobre 2026.