Conçue pour les pros. Créée pour les champions. La Razer Viper V4 Pro est désormais disponible dans le coloris Esports Green

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Avec la collection Esports Green, Razer met à l’honneur l’esprit de compétition qui façonne la marque depuis ses débuts. L’arrivée de la Viper V4 Pro au sein de cette collection sonne comme une évidence. Dernière-née de la gamme esport de Razer, elle rejoint une sélection de périphériques emblématiques déjà déclinés dans le coloris Esports Green, qui comprend la DeathAdder V4 Pro, le Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8 kHz et le BlackShark V3 Pro.

Conçue pour offrir des performances de pointe, la Viper V4 Pro a déjà convaincu Faker, sextuple champion du monde de League of Legends, et s’impose progressivement comme le choix de prédilection de nombreux champions. Désormais disponible dans le coloris Esports Green, la souris esport la plus avancée de Razer se pare d’une teinte qui incarne la quête d’excellence de la marque.

La couleur des champions

Pensée pour la compétition au plus haut niveau, la Razer Viper V4 Pro s’inscrit dans la droite lignée de la gamme Viper, devenue une référence incontournable sur la scène compétitive de VALORANT. Selon ProSettings.net, plus de trois joueurs professionnels sur dix utilisent une Viper, tandis que près d’un sur deux joue avec une souris Razer.

Esports Green est la couleur favorite des compétiteurs, de ceux qui cherchent à gravir les classements, remporter leurs matchs et briller sur les plus grandes scènes.

Afin de reproduire avec fidélité le vert signature Pantone 802C sur les différentes surfaces de la Viper V4 Pro, Razer a appliqué le même niveau d’exigence que pour le reste de la collection Esports Green. Le résultat : une finition instantanément reconnaissable, fidèle à l’identité visuelle de Razer, grâce au vert iconique qui accompagne la marque depuis plus de vingt ans sur les plus grandes scènes compétitives.

Des performances de pointe, qui profitent désormais du coloris Esports Green

Plébiscitée par les plus grands joueurs à travers le monde, la Viper V4 Pro Esports Green Edition offre une précision sans faille et des performances de haute volée. Saluée pour sa réactivité et sa précision, elle a accumulé les distinctions et les éloges à travers l’industrie.

Conçue pour répondre aux exigences des champions, la Viper V4 Pro Esports Green Edition présente les caractéristiques suivantes :

Une conception ultralégère de 52 g : encore plus légère que la génération précédente, la Viper V4 Pro conserve un équilibre remarquable et une maniabilité exemplaire grâce à de nombreuses optimisations mécaniques et structurelles.

encore plus légère que la génération précédente, la Viper V4 Pro conserve un équilibre remarquable et une maniabilité exemplaire grâce à de nombreuses optimisations mécaniques et structurelles. La technologie Razer HyperSpeed Wireless de 2 e génération : cette technologie combine une efficacité énergétique accrue de plus de 60 %, un polling rate réel de 8 000 Hz et une latence réduite de 55 % par rapport à la génération précédente.

cette technologie combine une efficacité énergétique accrue de plus de 60 %, un polling rate réel de 8 000 Hz et une latence réduite de 55 % par rapport à la génération précédente. Molette de défilement optique Razer : plus précise et plus durable que les solutions mécaniques traditionnelles, elle élimine les défilements involontaires tout en offrant un retour tactile indispensable aux actions les plus exigeantes.

plus précise et plus durable que les solutions mécaniques traditionnelles, elle élimine les défilements involontaires tout en offrant un retour tactile indispensable aux actions les plus exigeantes. Le capteur optique Razer Focus Pro 50K de 3 e génération : entre sa sensibilité allant jusqu’à 50 000 DPI, sa vitesse maximale de 930 IPS, son accélération de 90 G et la technologie Frame Sync, la Viper V4 Pro franchit un nouveau cap de précision.

entre sa sensibilité allant jusqu’à 50 000 DPI, sa vitesse maximale de 930 IPS, son accélération de 90 G et la technologie Frame Sync, la Viper V4 Pro franchit un nouveau cap de précision. Une autonomie généreuse : jusqu’à 180 heures de jeu en 1 000 Hz ou 45 heures en 8 000 Hz.

jusqu’à 180 heures de jeu en 1 000 Hz ou 45 heures en 8 000 Hz. Les switches optiques Razer de 4e génération : un mécanisme repensé qui offre une durée de vie impressionnante de plus de 100 millions de clics ainsi qu’une sensation de clic nettement améliorée pour des activations plus précises, plus réactives et plus satisfaisantes.

Plus qu’un simple nouveau coloris, la Viper V4 Pro Esports Green Edition enrichit une collection inspirée par les champions qui ont marqué l’histoire de l’esport et par celles et ceux qui aspirent à suivre leurs traces.

Alors que l’esport poursuit son essor, Razer reste déterminé à accompagner la prochaine génération de joueurs avec des équipements à la hauteur de leurs ambitions et de leur quête de victoire. La compétition commence maintenant.

Razer Viper V4 Pro Esports Green Edition

$169.99 USD / 189,99 € MSRP

D’ores et déjà disponible en exclusivité sur Razer.com et dans certains RazerStores.