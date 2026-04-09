Pour fêter son milliard de téléchargements, eFootball lance une campagne spéciale

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Pour célébrer cette étape majeure, une campagne spéciale est lancée avec des bonus de connexion quotidiens. Baptisée « Master League Sprint », il s’agit d’un événement à durée limitée inspiré du mode emblématique « Master League » de la série Pro Evolution Soccer. Une série manga intitulée « That Time I Got Reincarnated in PES » accompagne également cette célébration.

Les joueurs se connectant au jeu recevront des récompenses, dont des pièces eFootball. En progressant dans la campagne et en terminant des matchs, ils pourront également obtenir des « Chance Deals », qui permettent d’acquérir aléatoirement un joueur issu d’une liste exclusive, incluant des joueurs légendaires tels que Ronaldinho Gaucho.

« Master League Sprint » se déroule jusqu’au 16 avril. Cet événement invite les joueurs à endosser le rôle de manager d’un club. Ils devront gérer leur équipe à travers les recrutements de joueurs, la planification des entraînements et la sélection des compositions, en tenant compte de la condition physique des joueurs, avec pour objectif d’atteindre le sommet du championnat. L’effectif de départ comprend des joueurs bien connus des fans de la Master League originale, tels que Castolo et Minanda. Cet événement à durée limitée propose trois éléments clés :

Synergy : les joueurs participent à des matchs « Synergy », où la synergie globale de l’équipe est influencée par les capacités et la condition des joueurs. La gestion de l’effectif et la rotation des joueurs jouent un rôle déterminant dans l’issue des matchs.

les joueurs participent à des matchs « Synergy », où la synergie globale de l’équipe est influencée par les capacités et la condition des joueurs. La gestion de l’effectif et la rotation des joueurs jouent un rôle déterminant dans l’issue des matchs. Episodes : au cours des matchs, différents « Episodes » peuvent survenir et influencer leur déroulement, de manière positive ou négative. Progression des joueurs, évolution de leur condition ou blessures : autant d’événements qui apportent du rythme et du suspense à la saison.

au cours des matchs, différents « Episodes » peuvent survenir et influencer leur déroulement, de manière positive ou négative. Progression des joueurs, évolution de leur condition ou blessures : autant d’événements qui apportent du rythme et du suspense à la saison. Squad Management : les joueurs peuvent renforcer leur effectif en utilisant les points gagnés lors des matchs pour recruter de nouveaux joueurs. Il est également possible d’en obtenir en libérant des joueurs, afin de remodeler son équipe et construire l’effectif idéal pour viser le sommet du championnat.

De plus, le service de distribution de mangas de Kodansha, « K MANGA », proposera une série de mangas inspirée de la Master League, intitulée « That Time I Got Reincarnated in PES », signée Kiminori Wakasugi, auteur de Detroit Metal City. Cette histoire de fantasy suit un protagoniste réincarné dans l’univers de la Master League, aux côtés de Castolo, Minanda et d’autres personnages, dans le monde d’eFootball.

Enfin, eFootball bénéficie de mises à jour de gameplay. L’ajout du type de commande « Advanced Feint », ainsi que d’autres améliorations de confort, enrichit l’expérience de jeu et permet des face-à-face plus proches du football réel.