World of Tanks: HEAT date sa bêta fermée

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Wargaming annonce que World of Tanks: HEAT, son nouveau jeu de tir tactique standalone en free-to-play, entrera en bêta fermée du 16 au 20 avril sur PC (Steam et Wargaming Game Center), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nvidia GeForce NOW.

Se déroulant dans une époque alternative post-Seconde Guerre mondiale, HEAT réinvente le combat blindé, en apportant le gameplay emblématique de la franchise sur des champs de bataille plus dynamiques et rapides. Les joueurs incarnent des Agents d’élite dotés de capacités uniques capables de changer le cours de la partie et pilotent une gamme de véhicules expérimentaux. Chaque char dispose de ses propres atouts tactiques, renforcés par une personnalisation poussée incluant des systèmes d’armes avancés, des modules de blindage et des améliorations visuelles.

Pendant la bêta fermée, les joueurs pourront découvrir une grande variété de chars et d’Agents, adaptés à différents styles de jeu à travers trois rôles distincts : Defender, Assault et Marksman. La bêta proposera quatre modes JcJ sur huit cartes :

Hardpoint (5v5) : capturer et défendre une série de bases en rotation dynamique.

: capturer et défendre une série de bases en rotation dynamique. Control (5v5) : capturer et défendre une zone unique.

: capturer et défendre une zone unique. Kill Confirmed (5v5) : détruire les ennemis et récupérer leurs jetons, ou récupérer ceux de vos alliés pour empêcher l’équipe adverse de gagner des points.

: détruire les ennemis et récupérer leurs jetons, ou récupérer ceux de vos alliés pour empêcher l’équipe adverse de gagner des points. Conquest (10v10) : de grandes équipes et plusieurs zones de capture créent un champ de bataille vaste et dynamique.

Propulsé par le nouveau moteur propriétaire de Wargaming, World of Tanks: HEAT sera lancé simultanément sur PC (Wargaming Game Center et Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck et Nvidia GeForce NOW, avec un cross-play complet et une progression multiplateforme.