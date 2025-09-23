Pour le 25e anniversaire de la franchise IO Interactive annonce HITMAN World of Assassination – 25th Anniversary Box

Cette édition sera disponible uniquement chez certains revendeurs.

L’édition HITMAN World of Assassination – Anniversary Box sera disponible le 17 octobre, avec des précommandes disponible à 49,99 €, et disponible chez une sélection limitée de revendeurs. Cette édition spéciale PS5 offrira aux fans une édition collector unique. Elle comprend un boîtier 3D proposant un visuel exclusif, quatre DLCs très prisés (Le Revenant, L’Ambianceur, Le Dédoubleur et Le Banquier), ainsi qu’une carte lenticulaire de collection célébrant l’héritage de la franchise.

