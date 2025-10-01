Premier aperçu du gameplay de Thief VR: Legacy of Shadow

Partager Facebook

Dans cette vidéo de gameplay de Thief VR: Legacy of Shadow, Dan Maher, le présentateur, transporte les spectateurs à Londres, à l’occasion d’un événement spécial de présentation du jeu. La séquence inclut un tout nouveau trailer gameplay, un aperçu détaillé du jeu en compagnie de Nick Witsel, Principal Game Designer chez Vertigo Games, ainsi que les premières réactions des médias et créateurs de contenu ayant pu poser leurs mains sur le jeu lors de l’événement.

Pour la première fois, les fans vont pouvoir découvrir le monde de Thief en réalité virtuelle, alliant gameplay d’infiltration classique et immersion de nouvelle génération. Ils devront utiliser leur corps pour éviter les gardes et leurs mains pour faire les poches, ouvrir des compartiments secrets et crocheter des serrures, notamment grâce à des interactions tactiles. À leur disposition, un arsenal de flèches et d’outils pour distraire, neutraliser ou éliminer les menaces avec un tir à l’arc immersif en VR, le tout en devant escalader les toits, se faufiler dans de sombres ruelles et découvrir les secrets de cet univers inspiré du steampunk. Chaque cambriolage offre plusieurs chemins et styles de jeu : passer inaperçu ou éliminer ses ennemis depuis l’ombre.

Thief VR: Legacy of Shadow sera disponible plus tard dans l’année et il est désormais disponible de l’ajouter dans votre liste de souhaits sur PlayStation VR2, Meta Quest et Steam VR.