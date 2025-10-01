World of Warships célèbre le 250e anniversaire de l’US Navy avec un nouvel événement limité

Partager Facebook

Avec l’introduction de l’événement limité Port Liberté, les joueurs pourront construire leur propre base navale, obtenir des récompenses et découvrir l’histoire de l’US Navy depuis ses origines. De plus, la mise à jour d’octobre voit le chantier naval accueillir un nouveau destroyer : le destroyer panasiatique de rang X, le Lüshun B. Parallèlement, le passe d’événement « Unité, Justice, Liberté » introduit de nouvelles récompenses à débloquer, en plus de nombreux autres contenus.

Le 13 octobre, l’US Navy fêtera ses 250 ans, et pour l’occasion, World of Warships propose aux joueurs un événement limité baptisé Port Liberté. À partir du 9 octobre, les joueurs suivront l’histoire d’un jeune officier de marine élevé dans les récits emblématiques de son père, un commandant de base navale dans l’US Navy. De retour dans sa maison d’enfance, le jeune garçon redécouvre sa base navale miniature, Port Liberté, et se remémore les histoires et les leçons transmises par son père alors qu’il s’efforce de la reconstruire pour lui rendre sa gloire d’autrefois.

Avec la base navale Port Liberté, les joueurs pourront construire quatre zones :

En commençant par Commandement naval, ils pourront accomplir des missions spéciales en Batailles aléatoires, Classées et Bagarres. En passant à Commandement opérationnel, ils pourront relever des missions spéciales en Opérations, Batailles en coopération et modes temporaires. Le Port militaire permettra d’envoyer des navires en expédition. Enfin le Terminal pétrolier proposera d’autres missions dans les différentes zones.

En accomplissant ces missions et en envoyant des flottes en expédition, les joueurs gagneront des fournitures de base navale à échanger contre la construction et l’amélioration des zones de Port Liberté.

Chaque zone comporte trois niveaux, chaque passage de niveau apporte des améliorations d’apparence et de fonctionnalités. À mesure que ces zones sont construites, la barre de progression de l’événement se remplit, offrant des récompenses telles que des récits d’exploits passés de l’US Navy. Des récompenses en jeu seront également disponibles :

le drapeau du 250e anniversaire de la Navy ;

le commandant américain John Barry, considéré comme le père de l’US Navy ;

des camouflages permanents bleus, dorés et blancs ;

le camouflage permanent Battle Lines of the Pacific pour le cuirassé américain de rang X, le Montana ;

le croiseur américain de rang VIII, le Bridgeport, la récompense finale.

Pour couronner la célébration, deux ports dédiés en l’honneur de l’US Navy seront également accessibles aux joueurs du monde entier.

Un nouveau destroyer panasiatique accoste au chantier naval

Les portes du chantier naval s’ouvrent à nouveau, et pour la mise à jour d’octobre, il accueille le destroyer panasiatique de rang X, le Lüshun B, disponible en 35 phases. Cette variante noire du Lüshun original est équipée de quatre canons de 130 mm à rechargement rapide, capables d’infliger de lourds dégâts, ainsi que de dix tubes lance-torpilles redoutables sous l’eau. Si elle manque de manœuvrabilité, elle compense par sa dissimulation, en plus des consommables Équipes de réparation lourdes et Recherche hydroacoustique qui lui offrent un soutien crucial en pleine bataille.

Célébrez la Journée de la Réunification avec un tout nouveau passe d’événement

Le 3 octobre marque les 35 ans de la réunification de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest après des décennies de division. Pour coïncider avec cet anniversaire, le passe d’événement « Unité, Justice, Liberté » apporte une grande quantité de contenus thématiques allemands à débloquer. Tout au long de la progression, les joueurs pourront obtenir le commandant Goldelse, le camouflage permanent Noir, Rouge et Or, ainsi que le camouflage permanent Croix de fer pour le F. Schultz. Une seconde ligne de progression peut également être débloquée, donnant immédiatement accès au commandant Delphius Ora-cle comme récompense bonus. En progressant davantage, les joueurs pourront débloquer le camouflage permanent Infernal pour les navires de rang VIII et X, ainsi que le cuirassé allemand de rang VI, le Prinz Eitel Friedrich.

Une mise à jour d’octobre riche en contenu

La mise à jour d’octobre de World of Warships conclut également les festivités du 10e anniversaire, avec la poursuite de l’événement Grand Voyage et du mode temporaire « Le passé revient en force », toujours accessibles aux joueurs. ​

​Une nouvelle ligne de croiseurs allemands de la Kriegsmarine arrive en accès anticipé. Les Bagarres font leur retour pour une nouvelle saison. Un porte-avions britannique rare, baptisé Ocean, rejoint l’Armurerie. Enfin, des changements du chat de bataille, ainsi que diverses améliorations de gameplay, viennent compléter cette mise à jour riche en contenu.