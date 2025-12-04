Premier trailer de gameplay pour RIDE 6

Partager Facebook

Milestone vient de publier le tout premier trailer de gameplay de RIDE 6, offrant aux fans un aperçu exclusif des futurs changements de son célèbre titre de course de motos.

Destiné à tous les types de joueurs, RIDE 6 proposera deux expériences de jeu différentes. En fonction de leur niveau, les fans pourront choisir entre le mode Arcade ou Pro. Dans le mode Arcade, le pilotage des motos a été simplifié grâce à un nombre réduit de commandes, ce qui en fait le choix idéal pour les débutants et ceux qui souhaitent se lancer directement dans le jeu, au cœur de l’action. Le mode Pro, quant à lui, est conçu pour les joueurs plus expérimentés, souhaitant maîtriser chaque aspect de leurs performances. Il sera possible d’ajuster plusieurs paramètres techniques des motos afin de profiter d’un niveau de réalisme et de simulation maximal. Grâce à son système de double physique, RIDE 6 offre une expérience de jeu adaptée au niveau de chaque joueur et en fait le chapitre le plus accessible de la série.

Peu importe le mode de jeu choisi : RIDE 6 n’est pas avare en défis. En effet, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les joueurs pourront affronter 10 pilotes réels qui les attendront pour des combats de boss palpitants, et ce à la fin de chapitres du mode carrière. En effet, ces événements marqueront les temps forts du Ride Fest, le tout nouveau mode carrière de RIDE 6, conçu comme un festival itinérant basé sur un système de progression libre, permettant à chacun de trouver sa voie vers la plus haute marche du podium.

Développé avec Unreal Engine 5, RIDE 6 poussera le réalisme de la série vers de nouveaux sommets. Le niveau de détails, l’atmosphère sonore plus authentique et les graphismes impressionnants seront renforcés par un système météo, horaire et d’éclairage repensé, conçu pour améliorer l’expérience de jeu et maximiser l’immersion. De plus, offrant une rejouabilité infinie, les joueurs pourront modifier tous ces éléments afin de recréer les conditions réelles de la course de leurs rêves, et ainsi revivre certains des scénarios ayant marqué l’histoire de la moto.

Avec un lancement prévu dans quelques mois et une liste impressionnante de plus de 340 motos, RIDE 6 s’annonce comme le meilleur opus de la série.

Prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store, RIDE 6 sera disponible le 12 février 2026, et en accès anticipé à partir du 9 février 2026.