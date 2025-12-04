Amin revient à Sète après ses études à Paris, rêvant toujours de cinéma. Un producteur américain en vacances s’intéresse par hasard à son projet, Les Principes essentiels de l’existence universelle, et veut que sa femme, Jess, en soit l’héroïne. Mais le destin, capricieux, impose ses propres règles.
Après sept ans d’attente, « Mektoub my Love : Canto Duo » sort enfin sur les écrans. Abdellatif Kechiche signe ici un film à la fois sensuel, mélancolique et lumineux. Le réalisateur de « La vie d’Adèle » nous fait passer de la comédie au drame, et même au polar. Présenté au dernier Festival de Locarno, le film nous embarque dans une série de rapports de force, de discussions et de rendez-vous dans la luxueuse villas du couple des Américains qui nous tient en haleine de bout en bout.
Mektoub my Love: Canto duo
Un film de Abdellatif Kechiche
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington
Distributeur : Pathé Distribution
Durée : 136 minutes
Age légal : 16 ans
Age suggéré : 16 ans
Date de sortie : mercredi 3 décembre 2025