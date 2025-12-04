Partager Facebook

Amin revient à Sète après ses études à Paris, rêvant toujours de cinéma. Un producteur américain en vacances s’intéresse par hasard à son projet, Les Principes essentiels de l’existence universelle, et veut que sa femme, Jess, en soit l’héroïne. Mais le destin, capricieux, impose ses propres règles.

Après sept ans d’attente, « Mektoub my Love : Canto Duo » sort enfin sur les écrans. Abdellatif Kechiche signe ici un film à la fois sensuel, mélancolique et lumineux. Le réalisateur de « La vie d’Adèle » nous fait passer de la comédie au drame, et même au polar. Présenté au dernier Festival de Locarno, le film nous embarque dans une série de rapports de force, de discussions et de rendez-vous dans la luxueuse villas du couple des Américains qui nous tient en haleine de bout en bout.

Mektoub my Love: Canto duo

Un film de Abdellatif Kechiche

Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 136 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 3 décembre 2025