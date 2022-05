Premiers services gagnants pour Tennis Manager 2022 le 17 mai sur PC et Mac

Partager Facebook

L’éditeur et développeur indépendant Rebound CG annonce la sortie de Tennis Manager 2022 pour le 17 mai sur Steam et Epic Games Store au prix de $39.99 / 31.99 £ / 39,99 €. Après quelques mois d’accès anticipé, la suite du succès de l’année 2021 arrivera juste à temps pour étancher la soif de tennis des amateurs de Roland-Garros, dont les qualifications débutent le 16 mai.

Construit sur le succès retentissant du premier épisode l’année dernière, Tennis Manager 2022 pousse encore plus loin le réalisme de l’expérience, sur et en dehors du court. Gérez votre propre académie de tennis et faites profiter vos athlètes de toute votre expérience au travers d’exercices et de tournois de plus en plus relevés, jusqu’à la consécration suprême au niveau international.

La création des joueurs et joueuses, les tournois en round robin, les outils poussés de management ainsi qu’un nouveau système de gestion et de négociation de contrats figurent parmi les nouveautés principales de ce nouvel épisode. Outre les nombreuses améliorations techniques et graphiques, l’intelligence artificielle et les animations ont entre autres bénéficié du plus grand soin. Avec la sortie de Tennis Manager 2022, la licence entend s’imposer durablement dans le paysage des jeux de gestion sportive.

Tennis Manager 2022 sera disponible le 17 mai sur Steam, Epic Games Store, GOG et l’App Store sur Mac au prix de 39,99 €, avec une réduction temporaire pendant la période de lancement. Les possesseurs de Tennis Manager 2021 sur Steam bénéficieront également d’une réduction supplémentaire.