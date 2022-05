Sony présente le Xperia 10 IV, son nouveau smartphone ultra léger doté de grandes capacités multimédias et d’une autonomie exceptionnelle.

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony annonce son nouveau smartphone Xperia 10 IV, alliant batterie de grande capacité, les technologies uniques de Sony, le tout dans un design ultra léger et compact. Avec ce modèle milieu de gamme, Sony entend proposer un smartphone performant et de la mobilité.



Le Xperia 10 IV est décliné en 4 couleurs1: noir, blanc, menthe et lavande.

Smartphone 5G le plus léger au monde avec une batterie de grande capacité de 5 000 mAh 2 .

. Performances photo et vidéo : Stabilisation d’image optique (OIS) pour des photo et vidéo sans effets de bougé ; Prise de vue HDR automatique en cas de faible éclairage ; Prise de vue nocturne améliorée avec réduction supérieure du bruit ; Zoom numérique net avec une superbe résolution ; Selfies stupéfiants grâce à l’IA.

Luminosité et contraste élevés de l’affichage avec l’écran OLED 21:9.

Son immersif grâce aux technologies 360 Reality Audio et 360 Reality Audio Upmix.

Solide verre Corning Gorilla Glass Victus et indice de protection IP65/68 pour un Xperia milieu de gamme encore plus durable.

Performance et élégance

Doté d’une batterie qui ne lâchera pas3 dans un châssis léger parfaitement ajusté à la main, le Xperia 10 IV est le smartphone 5G le plus léger au monde avec une batterie de 5000 mAh. Grâce à la recharge Xperia Adaptive Charging, les utilisateurs bénéficient d’une autonomie parfaitement fiable, même après trois ans d’utilisation4. Cette technologie permet de surveiller la batterie pendant la charge pour s’assurer qu’elle n’est pas en surcharge et la garder intègre plus longtemps.

Fort de ses 161 g, le Xperia 10 IV est léger et facile à manipuler quelle que soit l’activité : prises de photos et de vidéos, jeux, navigation, envoi de SMS ou appels. De plus, la réduction de sa hauteur de 1 mm et de sa largeur de cadre propose un format de 67 mm de large, naturellement confortable et adapté à la main. Doté d’un indice IP65/68 de résistance à l’eau et à la poussière5, le Xperia 10 IV est taillé pour la vie quotidienne. Il peut être utilisé sans souci, pour courir ou se prélasser au bord de la piscine. L’écran Xperia 10 IV intègre aussi un verre Corning Gorilla Glass Victus robuste, dont les performances de résistance aux chutes et aux rayures ont été améliorées. Quant à la plateforme Snapdragon 695 5G Mobile, elle peut facilement gérer toutes les applications, films, jeux et autres activités, avec des performances élevées et une efficacité énergétique pour une connectivité supérieure.

La photo et la vidéo enfin simplifiées

Avec sa caméra à triple objectif et une gamme de fonctionnalités pour la photo et la vidéo, immortaliser les moments de vie n’a jamais été aussi facile. Grâce au mode Superior Auto qui utilise les conditions de la scène et la technologie de détection des sujets, le Xperia 10 IV aide l’utilisateur à obtenir le bon cliché dès la première prise. Le Xperia 10 IV sélectionne ensuite automatiquement les réglages idéaux tels que l’ISO et la vitesse d’obturation pour produire la meilleure image. Avec ses trois objectifs – 16, 27 et 54 mm – l’utilisateur est paré pour tout photographier.



Photos et vidéos sans tremblements grâce à la réduction avancée du flou

Pour prendre une photo, en particulier le soir ou en cas de faible luminosité, le moindre mouvement de la main peut flouter l’image. Le Xperia 10 IV permet d’éviter ces ratés, même dans des conditions de basse luminosité, grâce à la technologie de stabilisation d’image optique. Il permet également d’opter pour une vitesse d’obturation plus longue pour capturer plus de lumière sans toutefois générer du bruit. La stabilisation d’image optique (OIS) n’est pas réservée aux photos, elle fonctionne également pour les vidéos grâce à la technologie Optical SteadyShot unique et la stabilisation d’image hybride garantissent des résultats sans flous et sans soubresauts.



De beaux détails à chaque prise de vue et moins de bruit par faible luminosité

Lors de photos prises par faible luminosité, les zones claires apparaissent souvent surexposées, les zones sombres noircies et les détails sont alors perdus. Le Xperia 10 IV peut détecter cela et capturer automatiquement en HDR, reproduisant tous les détails avec une clarté exceptionnelle. De plus, le mode nuit amélioré permet de prendre des photos encore plus nettes en utilisant des données RAW dans son traitement interne.

Les appareils photo des smartphones modernes doivent être aussi performants pour la prise de photos que pour le tournage de vidéos. Et grâce à une plage dynamique étendue, le Xperia 10 IV capture des vidéos avec des détails remarquablement nets, moins de voile blanc ou de voile noir, même dans des conditions de contraste élevé comme la lumière du jour6.

Des gros plans clairs et de superbes selfies

Habituellement, lorsque l’utilisateur photographie un sujet lointain à l’aide du téléobjectif d’un smartphone, la résolution de l’image est dégradée. Mais grâce à la fonction de zoom super résolution du Xperia 10 IV, il peut prendre des images nettes même à de longues distances focales7. De même, lorsqu’il prend un selfie, en particulier à l’intérieur ou en cas de faible luminosité, les caméras traditionnelles essaient automatiquement de réduire le bruit, provoquant la perte de détails tels que les cheveux, les sourcils et les cils, mais encore une fois, la technologie d’IA du Xperia 10 IV permet d’améliorer la netteté des selfies.

Qualité d’image exceptionnelle sur un écran OLED à contraste élevé

Doté d’un bel écran OLED 21:9 de 6 pouces de large, sans encoche ni trou de caméra pour gêner la vue, le Xperia 10 IV permet de s’immerger dans les films, les jeux et autres divertissements. 15 % plus lumineux8 que son prédécesseur, l’écran OLED 21:9 reproduit des images époustouflantes avec des couleurs vives et de vrais noirs. S’appuyant sur les nombreuses années d’expertise de Sony en matière de téléviseurs, l’écran unique TRILUMINOS DISPLAY pour mobile et l’optimisation de l’image vidéo améliorent l’affichage pour visionner et reproduire des images intenses.

L’écran 21:9 se divise facilement en deux sections, ou une fenêtre apparaît par-dessus l’autre, pour offrir idéalement une navigation Web et le visionnage d’une vidéo en même temps. En mode multifenêtre, le smartphone peut rapidement basculer entre les dernières applications utilisées et les applications recommandées, et ainsi trouver plus rapidement l’application que l’utilisateur voulait dans les fenêtres supérieure et inférieure.

Plongez dans un son de qualité supérieure

Doté des technologies audios haut de gamme de Sony, le Xperia 10 IV offre aux mélomanes une expérience d’écoute exceptionnelle. Avec High-Res Audio, l’utilisateur peut brancher ses écouteurs préférés via une prise audio de 3,5 mm et entendre toute la gamme de sons de sa musique, fidèle à la dynamique et aux détails voulus par les artistes9. L’audio High-Res est même disponible avec des écouteurs sans fil. LDAC transmet environ trois fois plus de données (au taux de transfert maximal de 990 kbps) que l’audio Bluetooth classique pour permettre de profiter de contenus Hi-Res Audio sans fil avec une qualité exceptionnelle, aussi proche que possible de celle d’une connexion filaire dédiée10.



Améliorer le son de votre musique

DSEE Ultimate améliore la musique numérique du smartphone. Opérant en temps réel, il utilise l’IA pour reproduire les subtilités acoustiques détaillées et les sons haute fréquence clairs souvent perdus lors de la compression audio. Il fonctionne avec des écouteurs filaires ou sans fil11, sur des fichiers locaux et même des services de streaming12. Lorsque le Xperia 10 IV est jumelé avec des écouteurs Sony, il peut facilement accéder à l’application Sony Headphones Connect à l’aide du menu Side sense – pratique pour régler rapidement les paramètres sonores en fonction de votre situation.



Upmix pour convertir de la musique stéréo en son multidimensionnel

Le Xperia 10 IV est conçu pour permettre à 360 Reality Audio d’optimiser l’écoute de la musique sur écouteurs via les services Amazon Music, Deezer, nugs.net et TIDAL13. Le 360 Reality Audio Upmix permet au Xperia 10 IV de convertir des pistes stéréo à 2 canaux de manière ascendante pour offrir, en temps réel, une expérience sonore immersive via un casque. La technologie fonctionne avec des fichiers audio locaux et des services de streaming pour améliorer davantage votre expérience d’écoute14.



Accessoires

Si l’utilisateur le souhaite, il peut assortir son Xperia 10 IV à une coque élégante avec support intégré. Cette coque fine est revêtue de matériaux antibactériens15 est conçue pour s’adapter parfaitement à la main, avec la qualité et la durabilité emblématiques de Sony. Elle est disponible en quatre couleurs élégantes pour créer une combinaison de couleurs parfaite avec son Xperia 10 IV.



Road to Zero

Le groupe Sony a défini un plan environnemental objectif zéro, « Road to Zero » visant à atteindre un impact environnemental nul d’ici 2050. Dans le cadre de ce plan, Sony s’est fixé l’objectif à moyen terme « Green Management 2025 » (GM2025) pour l’exercice de 2021 à 2025. L’un des objectifs du GM2025 est « d’éliminer totalement le plastique des matériaux d’emballage » de nos nouveaux petits produits, et Xperia est en bonne voie avec une éradication des composants en plastique ou leur remplacement par des matériaux en papier. Les exemples incluent le remplacement de la stratification d’un film plastique par un vernis résistant à l’abrasion. Dans le cadre du développement durable de Sony, l’emballage16 du Xperia 10 IV n’utilise pas de plastique, les composants en plastique étant soit éliminés, soit remplacés par du papier. La boîte est environ 50 % plus mince que celle des modèles précédents (chargeur et câble exclus de la boîte)17, optimisant ainsi la rentabilité du transport.



Prix et disponibilité

Le Xperia 10 IV sera en vente en Suisse sous Android 12 à partir de la mi-juin 2022 au prix d’environ CHF 499.