« Preparations to Be Together for an Unknow Period of Time » au cinéma

Neurochirugienne aux Etats-Unis, Marta retourne dans son pays natal pour y revoir celui dont elle est persuadée être l’amour de sa vie, rencontré lors d’une conférence médicale à New Jersey. Mais il n’apparaît pas au rendez-vous fixé et, lorsqu’elle le retrouve, il nie la connaître : « Désolé, Madame, je pense que vous me confondez avec quelqu’un d’autre, je ne vous ai jamais vue ». Autant dire que les espoirs de Marta sont douchés par ces quelques mots prononcés par Janos Drexler, neurochirurgien comme elle. A tel point, qu’elle s’écroule inconsciente dans la rue. Mais elle ne lâche pas prise. Elle va abandonner son poste aux Etats-Unis, en trouver un autre dans un Hôpital local et s’installer dans un appartement insalubre dont une fenêtre donne sur le fameux pont, le Liberty Bridge, lieu du fameux rendez-vous.

Entre drame romantique, film intimiste et thriller, ce long-métrage hongrois est habilement construit. Il nous entraîne dans une sorte de labyrinthe illustré par les escaliers à spirales et immenses couloirs que Marta traverse seule dans la nuit. Par ailleurs, Marta fait son récit à un psy alors que l’action est en train même de se dérouler, ce qui déroute le spectateur. Le film joue aussi sur les oppositions. Brillante praticienne de la neurochirurgie, science froide et rationnelle, elle se met à douter de sa santé mentale. A-t-elle tout inventé ? Pris ses désirs pour la réalité ? Réalité et fantasme s’entremêlent dès lors dans la tête de la jeune femme qui rêve du grand amour. Le film a également pour atout son interprète principale, Natasa Stork qui illumine l’écran de ses grands yeux bleu. Un drame psychologique intrigant et un beau portrait de femme !

Preparations to Be together for An Unknow Perio of Time

Un film de Karim Aïnouz

Avec Natasa Stork, Viktor Bodó,Benett Vilmányi, Zsolt Nagy.

Distributeur : Trigon-Film

Durée : 95 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 3 novembre 2021