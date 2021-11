Seven Knights 2, disponible dans le monde entier le 10 novembre

Partager Facebook

Netmarble sortira son RPG mobile tant attendu Seven Knights 2 dans le monde entier le 10 novembre à 3h heure française (2:00 AM (UTC+0)). Une vidéo teaser est désormais disponible sur la chaîne YouTube officielle pour donner un premier aperçu de l’action.

Les joueurs pourront s’attendre à une grande variété de fonctionnalités passionnantes au lancement. Ils vont pouvoir prendre part à une histoire passionnante et immersive, profiter d’un large éventail de héros et participer à des combats de boss dantesques :

Des héros charismatiques à collectionner : de nouveaux personnages mais aussi des visages familiers provenant de Seven Knights, 46 personnages seront disponibles au lancement.

de nouveaux personnages mais aussi des visages familiers provenant de Seven Knights, 46 personnages seront disponibles au lancement. Défier les boss : les joueurs vont pouvoir prendre part à des combats épiques avec de nombreux boss qui mettront à l’épreuve leurs tactiques et leurs stratégies. Dans ce RPG aux visuels époustouflants, les joueurs devront utiliser différentes compositions de héros, de formations et de familiers, tout en contrôlant 4 héros en temps réel.

les joueurs vont pouvoir prendre part à des combats épiques avec de nombreux boss qui mettront à l’épreuve leurs tactiques et leurs stratégies. Dans ce RPG aux visuels époustouflants, les joueurs devront utiliser différentes compositions de héros, de formations et de familiers, tout en contrôlant 4 héros en temps réel. Histoire profonde et immersive : les joueurs pourront profiter du monde immense de Seven Knights 2 avec son histoire cinématographique, comprenant deux heures de cinématiques de haute qualité et de superbes graphismes optimisés par l’Unreal Engine 4.

Le jeu sera disponible dans le monde entier via l’App Store et Google Play. Seven Knights 2 est disponible en pré-inscription jusqu’au 9 novembre sur le site officiel, où les joueurs pourront recevoir entre autres, un familier “Poori” en édition limitée.

Avec 60 millions de téléchargements dans le monde, Seven Knights, le RPG mobile original de Netmarble, a déjà captivé de nombreux joueurs. Seven Knights 2 s’est avéré être une suite plus que digne au jeu original avec son fabuleux succès en Corée. En effet, le jeu s’est classé n°1 sur l’App Store et n°2 sur Google Play en termes de revenus suite à son lancement en novembre 2020.