Présent au Tokyo Game Show, Project Motor Racing présente son écosystème de courses en ligne.

Les participants du Tokyo Game Show pourront tester le simulateur de course du 25 au 28 septembre. Des courses en ligne, conçues pour les pilotes« Pas de pass. Pas de location. Pas d’abonnement », explique Ian Bell, PDG de S4. « PMR vous offre dès le premier jour une expérience de course en ligne complète, prête à l’emploi, conçue pour les pilotes en herbe qui privilégient une compétition à la loyale et intense, plutôt que des barrières tarifaires complexes et des obstacles de qualification ». Outre une carrière solo stimulante de type « survie », les joueurs du mode multijoueur peuvent s’attendre à :

Des championnats mensuels en cross-play : avec rotation hebdomadaire des circuits et horaires de course programmés.

2 modes de classement : dans les Factory Driver Challenges, les joueurs pourront tenter de battre les réels temps au tour et reproduire les véritables courses de légende dans les Endurance Hall Events, les épreuves d’endurance longue distance.

Salles personnalisées « comme au bon vieux temps » : organisation des courses avec personnalisation des voitures, des circuits et même des règles. Pas de frais, pas de location, juste du plaisir.

Courses sociales : des événements décontractés de 15 minutes, parfaits pour les débutants ou pour les vétérans qui aiment les playlists variées avec rotation des circuits et combinaisons d’essais.

Courses classées : des championnats structurés avec matchmaking, divisions et grilles de classement par catégorie.

Sans abonnement, le mode Ranked Racing définit les courses multijoueur dans Project Motor Racing. Les pilotes débutent leur carrière en ligne par un test de licence à Lime Rock Park afin d’établir une base de référence équitable. À partir de là, une note de pilote de 0 à 100 (notes par classe, sans inflation ELO) permet le matchmaking et les grilles basées sur les compétences, tandis que les championnats multiplateformes réunissent les joueurs PC et console pour que les courses restent pleines, amusantes et compétitives.

Plus de marques, de poids lourds et d’asphalte légendaire

Des séries amateur aux classes GT d’usine et aux prototypes emblématiques, PMR ajoute de la profondeur à travers les époques et les disciplines. Au TGS, le simulateur accueille de nouveaux partenaires de marque : Acura, Chevrolet, Mazda, Mercedes-AMG, Nissan et Toyota, élargissant ainsi une liste de 70 voitures qui s’étend de la Mazda 787B, qui a marqué son époque (première voiture japonaise à remporter les 24 Heures du Mans en 1991), aux passionnantes GT3/GT4 d’aujourd’hui.

Acura : Acura NSX GT3 Evo 22 2022

Chevrolet : Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2023

Mazda : Mazda MX-5 Spec 2017, Mazda 787B 1991

Mercedes-AMG : Mercedes-AMG GT3 2020

Nissan : Nissan Z GT4 2023

Toyota : Toyota GR Supra GT4 Evo 2023

Le Sebring International Raceway, l’un des plus anciens circuits automobiles en activité aux États-Unis, est le dernier à rejoindre la liste des circuits de Project Motor Racing. Il apporte au jeu, qui ne cesse de s’étendre à l’échelle mondiale, sa piste exigeante, ses longues lignes droites et ses passages techniques.

Project Motor Racing sera disponible dans le monde entier le 25 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.