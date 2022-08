Soul Hackers 2 se dévoile dans le trailer « Destins Mêlés » !

Partager Facebook

ATLUS, à qui l’on doit notamment les séries saluées par la critique Shin Megami Tensei ™, Catherine™ et Persona™, en dévoile plus sur le scénario de son futur jeu en évoquant les histoires entremêlées et les personnages de Soul Hackers™ 2.

Le jeu sortira le 26 août 2022 sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, mais aussi sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

A propos de Soul Hackers 2 :

Baignés dans la lumière des néons, les humains se sont perdus dans les avancées technologiques sans fin, ce qui les a mené tout droit à leur perte. À l’abri des regards, une guerre entre le Yatagarasu et la société Fantôme se prépare. Il s’agit d’invocateurs de démons exploitant les pouvoirs de ces créatures.



Dans l’océan de données numériques qui nous entoure, les pensées collectives se sont matérialisées physiquement en un être à part entière nommé « Aion ». Observant l’humanité de loin, Aion calcule que la fin du monde est imminente et crée alors deux agents pour empêcher cette dernière d’arriver : Ringo et Figue.



C’est tous ensemble que les agents de Aion partent enquêter et empêcher ce fameux effet papillon qui pourrait mener le monde à sa fin.



Les caractéristiques de Soul Hackers 2 :